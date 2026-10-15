Ngành Du lịch quyết tâm đưa 'Thành phố Hồ Chí Minh – Sống động từng trải nghiệm'

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ kế hoạch truyền thông, quảng bá du lịch “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”.

Theoông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, ngành Du lịch TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triểnmới, với không gian rộng lớn hơn, nguồn lực phong phú hơn và yêu cầu cao hơn vềchất lượng tăng trưởng. Sự hội tụ của đô thị, văn hóa, công nghiệp, sinh tháivà biển đảo mở ra cơ hội để Thành phố nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch trongkhu vực.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thành phố đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để ngànhdu lịch phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch 330.000 tỷ đồng, góp phần thựchiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2con số của Thành phố.

Từnhững yếu tố này, Sở Du lịch công bố chương trình truyền thông, quảng bá du lịch “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm” gắn quảng bá thương hiệu điểm đến với các sản phẩm, dịchvụ và trải nghiệm thực tế.

Theođó, chương trình tập trung triển khai 5 nội dung trọng tâm, gồm: Chuẩn hoá Bộ nhận diện thương hiệu và pháttriển 5 dòng sản phẩm du lịch chủ lực; Ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ hànhtrình của du khách; Kết nốiđiểm đến thông qua Chương trình “Hành trình check-in Thành phố Hồ Chí Minh –360 độ sống động”; Tổ chức các Chương trình trảinghiệm cùng đại sứ truyền thông; Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thành phố Hồ ChíMinh Vibrant Award 2026.

Hành trình check-in TP.HCM 360 độ sống động.

Theo Sở Du lịch, bộ hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu “Vibrant Ho Chi MinhCity” được chuẩn hóa để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đối tác sử dụngthống nhất trong hoạt động quảng bá. Nội dung gồm hướng dẫn ứng dụng hình ảnh,màu sắc, mẫu thiết kế và thông điệp trên các kênh truyền thông.

Cácsản phẩm, trải nghiệm được giới thiệu theo 5 nhóm chủ đề: Du lịch ẩm thực; Dulịch y tế; Du lịch văn hóa, di sản và làng nghề; Du lịch sông nước, biển đảo vàsinh thái. Cách tổ chức theo chủ đề giúp làm rõ thế mạnh của du lịch Thành phố,đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành lựa chọn nộidung, sản phẩm phù hợp để tham gia quảng bá.

Nền tảng discoverhcmc.com và thẻ trải nghiệm điện tử“Vibrant Pass” được giới thiệu nhằm kết nối thông tin điểm đến, hoạtđộng khám phá và các ưu đãi của doanh nghiệp tham gia chương trình.

Về việc kết nốiđiểm đến thông qua “Hành trình check-in Thành phố Hồ Chí Minh – 360 độ sốngđộng”, chương trình sẽ kết nối các nhóm điểmđến như di tích, bảo tàng, công trình kiến trúc, không gian ven sông, biển đảo,làng nghề, địa điểm ẩm thực và du lịch sinh thái, khuyến khích người dân, dukhách khám phá và chia sẻ trải nghiệm về Thành phố.

Về chương trình trải nghiệm cùngđại sứ truyền thông, đây được xem là nỗ lực của thành phố đưa các đại sứ truyền thông, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng vànhà sáng tạo nội dung du lịch tham gia các chương trình trải nghiệm thực tế đểtìm hiểu, giới thiệu 5 nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố đến công chúng.

Song song đó, giải thưởng Du lịch Thành phố Hồ ChíMinh Vibrant Award 2026 sẽ là một trong nhữngđiểm nhấn đặc sắc của ngành du lịch Thành phố trong năm 2026 hướng đến trởthành giải thưởng thường niên ghi nhận và lan tỏa những giá trị nổi bật củangành du lịch Thành phố.

Dựkiến, lễ trao giải sẽ tổ chức vào tháng 01 năm 2027. Các đơn vị, cá nhân vàsản phẩm được vinh danh sẽ được giới thiệu trên các kênh truyền thông củachương trình. Giải thưởng hướng đến duy trì thường niên, góp phần ghi nhậnnhững cách làm tốt và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng dulịch Thành phố.