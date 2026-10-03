Ngành Du lịch đạt gần 71% kế hoạch đón khách quốc tế năm 2026

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, 83,2% đi bằng đường hàng không, 15,4% bằng đường bộ và 1,4% bằng đường biển. Cơ cấu này cho thấy hàng không quốc tế tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong 9 tháng, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế. Trung Quốc đứng đầu với 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4%; Hàn Quốc đứng thứ hai với 3,0 triệu lượt, chiếm 17,3%. Hai thị trường này có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và nhu cầu du lịch đa dạng, tạo nguồn khách lớn cho các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí. Nga xếp thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt - là thị trường nguồn lớn nhất tại châu Âu; Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ tư với 964 nghìn lượt; Hoa Kỳ đứng thứ năm với 764 nghìn lượt. Trong nhóm 10 thị trường lớn nhất còn có Campuchia với 688 nghìn lượt, Nhật Bản 674 nghìn lượt, Philippines 523 nghìn lượt, Ấn Độ 505 nghìn lượt và Australia 485 nghìn lượt.

Xét theo khu vực, khách quốc tế từ châu Âu tăng trưởng cao nhất với 55%, châu Á tăng 7,6%, châu Đại Dương tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Phi tăng 29,4%.

Du khách quốc tế tham quan không gian trưng bày trong khuôn khổ Lễ trao giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 - năm 2026 của báo Thể thao và Văn hoá. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Tại châu Âu, Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất với hơn 1 triệu lượt khách, tăng 160,6%. Đây là thị trường có nhu cầu cao về các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày, du lịch tránh đông, đồng thời hưởng lợi từ điều kiện kết nối hàng không giữa hai nước cũng như năng lực dịch vụ tại các điểm đến nghỉ dưỡng của Việt Nam. Các thị trường khác đều tăng trưởng ấn tượng: Pháp tăng 13,6%, Anh tăng 9,7%, Đức tăng 16,1%, Ba Lan tăng mạnh 49%, Cộng hòa Séc tăng 26,6%, Bỉ tăng 19,5%, Thụy Điển tăng 23,6% và Thụy Sỹ tăng 25,7%.

Châu Á tiếp tục là thị trường quan trọng, chiếm 74,5% tổng số khách quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chỉ đạt 7,6%, chủ yếu do các thị trường lớn ở Đông Bắc Á như, Trung Quốc chỉ tăng 1,5%, Hàn Quốc giảm 5,5%, Đài Loan (Trung Quốc) chỉ tăng 4,1%. Dù vậy, bức tranh tươi sáng được ghi nhận tại các thị trường khu vực Đông Nam Á: Philippines tăng 55,2%, Campuchia tăng 40,5%, Singapore tăng 29,8%, Indonesia tăng 25,5%, Malaysia tăng 18,1% và Thái Lan tăng 10,1%. Hai thị trường tiềm năng Ấn Độ tăng 33% và Australia tăng 21%.

Kết quả tăng trưởng của du lịch Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 diễn ra trong bối cảnh du lịch quốc tế vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố như, bất ổn địa chính trị, những khó khăn của kinh tế thế giới, chi phí vận tải và năng lượng tăng, sự cạnh tranh giữa các điểm đến, nhu cầu du khách thay đổi nhanh.

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch quốc tế toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 0,4%. Bối cảnh bất lợi khiến tổ chức này đã hạ dự báo tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2026 xuống mức 1-2%, thấp hơn mức dự báo 3-4% được đưa ra tháng 1/2026.

Trong bối cảnh đó, việc ngành du lịch Việt Nam duy trì tăng trưởng hai con số trong 9 tháng năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến đang được củng cố trên nền tảng an toàn, ổn định, sự chủ động đa dạng hóa thị trường, sự đa dạng về sản phẩm, kết nối hàng không thuận lợi và năng lực cung ứng ngày càng được cải thiện.

Du khách nước ngoài trải nghiệm thực tế lạ làng nghề thủ công ở Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Trước đó, theo báo cáo công bố ngày 25/9 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam (TTDI) năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024 - mức cao thứ 2 toàn cầu, giúp Việt Nam tăng 7 bậc, vươn lên xếp hạng 52 trên thế giới. Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026 diễn ra ở Maldives, Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục "Điểm đến hàng đầu châu Á" và "Điểm đến di sản hàng đầu châu Á".

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, những kết quả trên cho thấy, ngành Du lịch đang từng bước chuyển sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Đây là nền tảng để Việt Nam không chỉ gia tăng số lượng khách mà còn hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu, nâng cao chất lượng trải nghiệm và giá trị gia tăng từ du lịch.