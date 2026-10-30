Ngành du lịch Cuba tiếp tục đối mặt với khó khăn

Du khách quốc tế đến Cuba giảm mạnh.

Số liệu thống kê cho thấy du khách từ Canada đến Cuba hiện dẫn đầu, với 129.243 lượt khách, giảm 76,9% so với cùng kỳ năm ngoái; tiếp theo là cộng đồng người Cuba sinh sống ở nước ngoài với 117.386 lượt khách (giảm 60.081 lượt); Mỹ 45.895 lượt khách (giảm 42.984 lượt); Mexico 24.369 lượt khách, giảm gần 45%; Nga 21.235 lượt khách (giảm 67.205 lượt).

Du lịch, một ngành kinh tế chủ chốt đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và là một trong ba nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Cuba cùng với kiều hối và dịch vụ y tế, đang rơi vào khủng hoảng do tác động từ các lệnh cấm vận của Mỹ. Việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là lệnh cấm vận dầu mỏ từ tháng 1/2026, đã khiến ngành du lịch Cuba gặp càng nhiều khó khăn, với việc đình chỉ các tuyến đường hàng không thiết yếu, đóng cửa các khách sạn và sự rút lui của các công ty quốc tế.

Do lo ngại trừng phạt thứ cấp từ Mỹ, 7 chuỗi khách sạn quốc tế, trong đó có các chuỗi khách sạn Tây Ban Nha Meliá, Iberostar và Barceló, chuỗi khách sạn Canada Blue Diamond, chuỗi khách sạn Indonesia Archipelago International và chuỗi khách sạn Thổ Nhĩ Kỳ ATG, đã phải rút khỏi thị trường Cuba.

Để đối phó với tình hình này, Chính phủ Cuba đã thông qua gói 176 biện pháp chuyển đổi kinh tế và xã hội vào tháng 6 vừa qua nhằm phi tập trung hóa và tự do hóa nền kinh tế, trong đó có mở ra các lựa chọn đầu tư cho khu vực tư nhân trong lĩnh vực du lịch như quản lý khách sạn, cho thuê xe và dịch vụ vận tải hành khách.