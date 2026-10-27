Ngành đóng tàu Trung Quốc dẫn đầu thế giới về đơn hàng đóng mới

Xưởng đóng tàu Thượng Hải Waigaoqiao tại Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 9 tháng tính từ đầu năm nay, các cơ sở đóng tàu Trung Quốc đã hoàn thành 58,05 triệu tấn trọng tải (DWT) sản lượng đóng tàu, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi số lượng đơn đặt hàng tàu mới đạt 175,29 triệu DWT, tăng 163,2%. Tính đến cuối tháng 9, lượng đơn đặt hàng tồn đọng đạt 399,13 triệu DWT, tăng 64,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, số liệu thống kê của MIIT cho thấy, đơn đặt hàng đóng tàu mới của Trung Quốc chiếm 81,8% thị trường toàn cầu.

Trong ba quý đầu năm, thị phần toàn cầu của Trung Quốc về đơn đặt hàng tàu chạy bằng năng lượng xanh đạt 74,1%, cao hơn 5,7 điểm phần trăm so với nửa đầu năm. Điều này cho thấy rõ ràng vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong ngành đóng tàu đang chuyển dịch từ những thế mạnh truyền thống về quy mô và hiệu quả chi phí sang những lợi thế cạnh tranh mới về công nghệ xanh, cấu trúc tàu hiện đại và sự phối hợp công nghiệp.

Theo tờ Global Times, thị phần đáng kể của các xưởng đóng tàu Trung Quốc trong các đơn đặt hàng tàu xanh cho thấy năng lực của họ trong thiết kế xanh, điều phối chuỗi cung ứng và xây dựng đạt tiêu chuẩn cao đã được thị trường công nhận rộng rãi. Lợi thế này được dự đoán sẽ bền vững hơn nhiều so với lợi thế đơn thuần về chi phí và quy mô.

Sự trỗi dậy của ngành đóng tàu Trung Quốc mang đến nhiều lựa chọn cung ứng đa dạng và thân thiện với môi trường hơn để hỗ trợ quá trình chuyển đổi toàn cầu của ngành vận tải biển. Sự cạnh tranh tạo ra một số áp lực lên giá thành tàu thành phẩm nhưng đồng thời cũng tạo ra cơ hội đối với các đối thủ cạnh tranh như Hàn Quốc.