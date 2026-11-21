Ngành đóng du thuyền Tunisia hướng tới thị trường quốc tế
Ngành công nghiệp đóng du thuyền và tàu giải trí tại Tunisia đang phát triển nhanh chóng, nhờ tận dụng nguồn nhân lực lành nghề, chi phí sản xuất cạnh tranh và lợi thế vị trí địa lý gần châu Âu. Trong bối cảnh nhu cầu du thuyền hạng sang trên thế giới gia tăng, quốc gia Bắc Phi này đang đẩy mạnh xuất khẩu, hướng tới mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nganh-dong-du-thuyen-tunisia-huong-toi-thi-truong-quoc-te-246261120172355095.htm