Sáng qua, Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh - dự luật cuối cùng của Kỳ họp thứ Hai. Một câu hỏi lớn được các đại biểu đặt ra là: làm thế nào để thị trường hàng hóa phái sinh không chỉ phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư chuyên nghiệp mà còn trở thành công cụ giúp người trực tiếp sản xuất chủ động phòng ngừa rủi ro về giá?