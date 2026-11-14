Ngành điều Việt Nam đối thoại trực tiếp với nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ Pháp

Đại sứ của sản phẩm Việt

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Pháp, ngày 13/11, thương vụ phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp và xúc tiến thương mại Việt Nam - Pháp ngành điều. Sự kiện quy tụ đoàn doanh nghiệp Việt Nam cùng gần 10 nhà nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và chuyên gia đang hoạt động tại Pháp.

Khác với nhiều hoạt động xúc tiến mang tính giới thiệu chung, diễn đàn lần này hướng tới đối thoại thực chất: lắng nghe trực tiếp nhu cầu của nhà nhập khẩu, từ đó tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu điều Việt Nam tại Pháp.

Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp phát biểu tại diễn đàn.

Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp đánh giá cao vai trò của các nhà nhập khẩu, phân phối Pháp trong việc đưa hàng Việt Nam vào thị trường và đến tay người tiêu dùng sở tại. Theo Tham tán, bằng sự am hiểu thị trường, mạng lưới phân phối rộng khắp và niềm tin vào chất lượng hàng Việt, các nhà nhập khẩu không chỉ là khách hàng mà thực sự là những “đại sứ của sản phẩm Việt Nam”.

Với doanh nghiệp ngành điều, Tham tán Vũ Anh Sơn lưu ý mục tiêu không chỉ dừng ở việc tăng sản lượng xuất khẩu, mà cần nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thương hiệu và xây dựng quan hệ thương mại lâu dài. Khi quan hệ Việt Nam - Pháp đã được nâng lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện, nhiệm vụ đặt ra là biến sự tin cậy và nền tảng hợp tác chính trị thành các mối quan hệ kinh tế, thương mại cụ thể giữa doanh nghiệp hai nước.

Ông Đặng Hoàng Giang, Tổng Thư ký VINACAS phát biểu.

Ông Đặng Hoàng Giang, Tổng Thư ký VINACAS giới thiệu về năng lực của ngành điều Việt Nam, những kết quả nổi bật đã đạt được cùng các mục tiêu, định hướng mà Hiệp hội đang theo đuổi. Bài trình bày đi thẳng vào những vấn đề đối tác quan tâm: năng lực cung ứng, hướng phát triển của ngành và mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác châu Âu.

Bên cạnh đó, luật sư Lan Phuong Chu Colliac (hãng luật CEVEN LAW) cung cấp góc nhìn chuyên môn về các quy định, điều kiện cụ thể đối với hạt điều xuất khẩu vào EU và Pháp. Bài trình bày phân tích những vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý, các thách thức thường gặp trong giao dịch thương mại quốc tế, cũng như cơ hội phát triển của ngành điều Việt Nam tại thị trường châu Âu.

Doanh nghiệp Pháp quan tâm sản phẩm giá trị gia tăng

Điểm mới của diễn đàn là cách tổ chức “đảo chiều”, trong diễn đàn, các nhà nhập khẩu Pháp được mời chia sẻ nhu cầu trước, sau đó doanh nghiệp Việt Nam mới giới thiệu sản phẩm. Tại phiên kết nối do Tham tán Vũ Anh Sơn trực tiếp điều hành, nhiều ý kiến thiết thực đã được nêu ra. Đại diện FETAYA & FILS - doanh nghiệp thành lập từ năm 1957, hiện nhập khẩu hơn 30 tấn hạt điều mỗi tháng đánh giá cao chất lượng và uy tín của các nhà cung cấp Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục mở rộng thị trường.

Trong khi đó, XIONG HAI - nhà nhập khẩu, phân phối thực phẩm châu Á lớn tại Pháp lại quan tâm phát triển thêm các sản phẩm Việt Nam có giá trị gia tăng cao, nhằm đa dạng hóa danh mục hàng hóa phục vụ người tiêu dùng. Tương tự, đại diện R’Asie Foods nhấn mạnh Pháp là một thị trường tiêu dùng cuối cùng giàu tiềm năng, nơi doanh nghiệp Việt Nam có thể xây dựng thương hiệu, đồng thời kỳ vọng các nhà xuất khẩu chủ động hơn trong tiếp cận thị trường. Đại diện ACEM đề cao vai trò của hệ thống phân phối do cộng đồng người Việt và người châu Á xây dựng, mong muốn liên kết trực tiếp với nhà sản xuất Việt Nam để giảm khâu trung gian, đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng hơn.

Tiếp nối phần đối thoại, các doanh nghiệp đã gặp gỡ B2B và trao đổi trực tiếp trên mẫu sản phẩm thực tế. Nắm bắt được “khẩu vị” và yêu cầu của bên mua ngay từ đầu giúp nhà xuất khẩu Việt Nam điều chỉnh phương án chào hàng sát hơn và hiệu quả hơn.

Với Thương vụ Việt Nam tại Pháp, diễn đàn khẳng định rõ định hướng công tác: xúc tiến thương mại phải đi vào chiều sâu và xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhà phân phối. Thương vụ sẽ tiếp tục đồng hành cùng VINACAS, duy trì các đầu mối đã kết nối và thúc đẩy hình thành những hợp đồng cụ thể. Đích đến không chỉ là những cuộc gặp, mà là sự hiện diện lâu dài, có giá trị của thương hiệu điều Việt Nam trên kệ hàng các hệ thống đại siêu thị tại Pháp.

Trong hợp tác kinh tế với EU, Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, sau Hà Lan, Đức và Italy. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 6,3 tỷ USD, tăng 16,4% so với mức 5,42 tỷ USD của năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại đạt 3,66 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.