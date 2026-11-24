Nhân viên Điện lực Hạc Thành chuẩn bị máy phát phục vụ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” .

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều chương trình, hoạt động hưởng ứng được triển khai trên các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm tôn vinh bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa của người dân. Góp phần tạo nên thành công cho các chương trình, sự kiện Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án cấp điện tổng thể, giao các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm nguồn điện trong mọi tình huống.

Năm 2026 là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Với yêu cầu bảo đảm nguồn điện an toàn và liên tục, Công ty Điện lực Thanh Hóa duy trì lực lượng trực vận hành và lực lượng sẵn sàng xử lý sự cố.

Ngay trong ngày 24/11, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo việc triển khai Dự án lắp đặt máy biến áp T2 tại TBA 110kV Hoàng Long.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra một số dự án đang được triển khai trên địa bàn phường Hạc Thành.

Thanh Hóa đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chính vì vậy nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân sẽ tăng cao. Xác định điện phải đi trước một bước, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nâng cao năng lực cung cấp điện và độ tin cậy vận hành hệ thống.

Khẳng định quyết tâm sớm đưa các công trình vào vận hành, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay trong ngày 24/11, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại nhiều dự án trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tiến độ, chỉ đạo xử lý những vướng mắc có nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành các dự án.

Có mặt tại Dự án lắp máy biến áp T2 tại TBA 110kV Hoàng Long và một số dự án trên địa bàn phường Hạc Thành, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể tiến độ từng dự án. Chỉ đạo xuyên suốt là “6 rõ, 1 xuyên suốt”, từng nhiệm vụ phải xác định rõ người phụ trách, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra.

Để bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ tăng trưởng hai con số và cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh Thanh Hóa, người đứng đầu ngành điện Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị cần xác định rõ từng khó khăn, vướng mắc để tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, sớm đưa các công trình vào vận hành.

Sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu ngành điện Thanh Hóa trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Từ vận hành đến đầu tư, xây dựng, ngành điện Thanh Hóa đang tranh thủ từng giờ, từng ngày trong hành trình “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích” hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Với quyết tâm cao của người đứng đầu ngành điện Thanh Hóa; sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công nhân viên ngành điện và các đơn vị thi công, tin tưởng rằng Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng đủ, ổn định và an toàn nguồn điện cho sản xuất, sinh hoạt và các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.