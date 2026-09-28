Ngành điện TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng giải pháp bảo đảm điện mùa khô 2027

Nhu cầu điện dự báo tăng cao

Trả lời phóng viên Báo Công Thương, đại diện Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết, nhu cầu sử dụng điện tại TP. Hồ Chí Minh được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mùa khô năm 2027 có thể chịu tác động của thời tiết nắng nóng kéo dài và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 7 tháng nữa, TP. Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ sẽ bước vào mùa khô năm 2027. Hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Niño. Nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương hiện cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,9°C.

Dự báo, El Niño tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm 2026 và có xu hướng mạnh dần. Đáng chú ý, xác suất xuất hiện El Niño rất mạnh, có thể lên tới 63% trong giai đoạn tháng 11/2026 - 1/2027.

Nắng nóng tại Nam Bộ có khả năng bắt đầu từ khoảng đầu tháng 3/2027. Trong các tháng nửa đầu năm 2027, số ngày nắng nóng được dự báo có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Đây là yếu tố có thể làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, nhất là vào các thời điểm nhiệt độ tăng cao.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, nhu cầu điện còn gắn với tốc độ phát triển kinh tế và đầu tư hạ tầng của TP. Hồ Chí Minh. Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố ước tăng 7,5-7,6%, cao nhất trong 3 năm qua. Thành phố đang tập trung phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, cùng các cơ chế phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho các dự án hạ tầng. Khi hoạt động đầu tư, sản xuất và đô thị phát triển, áp lực cung cấp điện cũng tăng theo.

Thống kê của EVNHCMC cho thấy, tăng trưởng phụ tải điện cực đại (Pmax) của TP. Hồ Chí Minh (sau sáp nhập) trong 5 năm qua, từ năm 2022-2026, trung bình khoảng 5,4%/năm. Riêng năm 2026, Pmax đạt 9.668 MW, tăng 6,06% so với năm 2025.

Trên cơ sở các yếu tố về thời tiết, kinh tế và phụ tải, EVNHCMC dự báo công suất phụ tải cực đại của TP. Hồ Chí Minh trong mùa khô năm 2027 ở kịch bản cơ sở đạt 10.296 MW, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2026.

Dự báo phụ tải mùa khô 2027 có thể tăng 6,5-11,11%, EVNHCMC triển khai nhiều giải pháp bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định, liên tục.

Ở kịch bản tăng cao, công suất phụ tải cực đại có thể đạt 10.743 MW, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm 2026. Đây là cơ sở để EVNHCMC chủ động xây dựng phương án vận hành và chuẩn bị các giải pháp bảo đảm cung cấp điện.

Chủ động phương án vận hành và điều chỉnh phụ tải

Cùng với dự báo nhu cầu điện, TP. Hồ Chí Minh đang phát triển các nguồn năng lượng tái tạo theo Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về lắp đặt điện mặt trời mái nhà và tiết kiệm điện.

Tính đến ngày 5/9/2026, toàn thành phố có hơn 25.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà đang vận hành. Trong đó, 6.241 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có tổng công suất lắp đặt 472 MWp.

Trong tháng 8/2026, EVNHCMC tiếp tục bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Sản lượng điện nhận đạt 5.499,2 triệu kWh, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt 41.151,7 triệu kWh, tăng 7,7%.

EVNHCMC bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của TP. Hồ Chí Minh.

Công suất cực đại trong tháng 8 đạt 9.186 MW, thấp hơn mức 9.668 MW đã ghi nhận trong năm 2026. Kết quả này là một trong những cơ sở để ngành điện tiếp tục rà soát phương án vận hành cho giai đoạn cao điểm sắp tới.

Ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với nhau và với các đơn vị liên quan. Trọng tâm là bảo đảm tiến độ các công trình đầu tư xây dựng được giao. Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP. Hồ Chí Minh được yêu cầu thường xuyên rà soát, phân bổ công suất khả dụng từ NSMO hằng tháng. Qua đó, đơn vị đề xuất phương thức vận hành phù hợp với tình hình thực tế, nâng độ chính xác trong dự báo phụ tải.

EVNHCMC cũng tổ chức làm việc với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam về tối ưu vận hành lưới điện 110 kV - 220 kV trên địa bàn thành phố. Mục tiêu là bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định, liên tục. Theo ông Luân Quốc Hưng, EVNHCMC sẽ tổ chức diễn tập phối hợp với các đơn vị liên quan. Nội dung gồm dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện và huy động máy phát diesel khi thiếu công suất hoặc sản lượng.

Các phương án được chuẩn bị cho cả trường hợp có kế hoạch và tình huống phát sinh ngoài kế hoạch. Qua đó, ngành điện chủ động hơn trong xử lý các tình huống có thể xảy ra khi phụ tải tăng cao.

Với dự báo phụ tải cực đại mùa khô năm 2027 có thể đạt 10.296 MW ở kịch bản cơ sở và 10.743 MW ở kịch bản tăng cao, EVNHCMC đang tập trung rà soát các điều kiện vận hành, tiến độ đầu tư và phương án điều chỉnh phụ tải. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.