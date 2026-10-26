Ngành điện TP. Hồ Chí Minh chủ động ứng phó triều cường, mưa lớn

EVNHCMC tăng cường kiểm tra lưới điện và các công trình điện, ưu tiên những khu vực có nguy cơ ngập do mưa lớn, triều cường. Ảnh minh họa: EVNHCMC

Trước dự báo triều cường đạt đỉnh trong khoảng 26 - 29/10, vượt báo động 3 tại một số trạm, kết hợp nguy cơ mưa dông gây ngập úng trên địa bàn trong những ngày tới, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn lưới điện, công trình điện và hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

Theo ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động xây dựng phương án ứng phó với tình huống triều cường kết hợp mưa lớn, đặc biệt trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11; tăng cường kiểm tra, xử lý các nguy cơ mất an toàn phải được triển khai kịp thời nhằm bảo đảm lưới điện vận hành ổn định, hạn chế sự cố và ngăn ngừa nguy hiểm đối với người dân.

Đối với các công trình, dự án đang thi công, EVNHCMC yêu cầu kiểm tra, gia cố rào chắn, bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo và hệ thống chiếu sáng ban đêm; bảo đảm vệ sinh, an toàn tại khu vực thi công. Máy móc, phương tiện phải được kiểm tra trước và sau mỗi ca làm việc, tập kết đúng vị trí quy định. Các vị trí đào móng sâu, có nguy cơ ngập hoặc sạt lở cần thực hiện nghiêm biện pháp bảo đảm an toàn, bố trí lực lượng ứng trực 24/7.

Các đơn vị phải tổ chức điều tiết giao thông tại khu vực thi công, kịp thời thay thế biển báo hư hỏng, duy tu đường tạm để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đối với những vị trí không đáp ứng điều kiện an toàn, việc thi công phải tạm dừng; đồng thời triển khai biện pháp bảo vệ người, thiết bị và vật tư trước khi tiếp tục công việc.

EVNHCMC cũng tăng cường kiểm tra lưới điện và các công trình điện, ưu tiên những khu vực có nguy cơ ngập do mưa lớn, triều cường. Các khiếm khuyết phải được phát hiện, xử lý kịp thời nhằm phòng ngừa rò điện, đứt dây và những sự cố có thể gây mất an toàn cho người dân, phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư và tổ chức ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; duy trì khả năng vận hành an toàn của hệ thống điện, sẵn sàng xử lý sự cố và khẩn trương khôi phục cấp điện khi xảy ra gián đoạn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh dự báo đạt đỉnh trong khoảng ngày 26-29/10, tùy theo diễn biến thực tế, với mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt 1,7-1,75 m, trạm Thủ Dầu Một đạt 1,8-1,87 m. Mực nước tại các trạm có khả năng vượt báo động 3, làm gia tăng nguy cơ ngập tại khu vực trũng thấp, ven sông, kênh, rạch, nhất là khi kết hợp mưa lớn.

Trong những ngày tới, thời tiết Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập tại các khu vực đô thị có hệ thống thoát nước hạn chế, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động của các công trình hạ tầng.

Việc chủ động triển khai các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro do thời tiết cực đoan, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.