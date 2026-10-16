Ngành điện Thanh Hóa “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”

9 tháng năm 2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Trong 9 tháng năm 2026, mặc dù nhu cầu phụ tải tăng cao, nắng nóng xuất hiện sớm, thiên tai diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Lũy kế đến hết tháng 9, sản lượng điện thương phẩm đạt 7.333,46 triệu kWh, tăng 10,94% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 76,35% kế hoạch năm. Tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 100%. Công ty tiếp tục chú trọng quản lý kỹ thuật, giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Trong Quý III, Công ty được Tổng công ty Điện lực miền Bắc khen thưởng Giải Ba toàn diện, Giải Nhất về công tác giảm thiểu sự cố trung, hạ áp và Giải Nhất về công tác đầu tư xây dựng.

Đẩy nhanh đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số và năng lượng xanh

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đến hết tháng 9/2026, Công ty đã khởi công 83/94 dự án, đạt 88,30% kế hoạch; hoàn thành, đóng điện 105/124 dự án, đạt 84,68%; quyết toán 72/86 dự án, đạt 83,72%. Ba tháng cuối năm, Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, quyết toán và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn. Những vướng mắc về mặt bằng, vật tư, thiết bị và hồ sơ cần được xử lý kịp thời, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn và an toàn lao động.

Công tác phát triển điện mặt trời mái nhà tiếp tục là điểm sáng của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Phát triển điện mặt trời mái nhà tiếp tục là điểm sáng. Đến ngày 30/9/2026, Công ty quản lý 602 khách hàng điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 66.551,92 kWp; sản lượng điện phát lên lưới trong 9 tháng đạt khoảng 40,7 triệu kWh. Đối với mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Nghị định số 58, Công ty phát triển 1.403 khách hàng, bằng 236,2% kế hoạch Tổng công ty giao; tổng công suất đạt 33,1 MW, bằng 137,9% kế hoạch. Trong Quý IV, Công ty phấn đấu phát triển thêm 8,01 MW công suất và 198 khách hàng mới.

Cùng với đó, chuyển đổi số trong kinh doanh, dịch vụ khách hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Đến hết tháng 9, 100% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; 31.198/31.198 yêu cầu dịch vụ điện được cung cấp theo phương thức điện tử cấp độ 4. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến qua website Chăm sóc khách hàng đạt 81,7%; ứng dụng EVN CSKH có 175.434 khách hàng sử dụng.

Thời gian tới, Công ty tiếp tục mở rộng các tiện ích số, hướng dẫn khách hàng sử dụng hiệu quả dịch vụ trực tuyến, rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị, phản ánh.

“90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”: Quyết liệt trong hành động

Công ty Điện lực Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Khẳng định quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 để tạo nền tảng cho năm tiếp theo, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phát động đợt cao điểm “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”, tập trung bảo đảm cung cấp điện an toàn, nâng cao độ tin cậy; hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, giảm tổn thất điện năng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và giải ngân vốn; tăng cường quản trị tài chính, tài sản, nguồn lực và đẩy mạnh chuyển đổi số. Công ty tiếp tục thực hiện phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, từng nhiệm vụ phải xác định rõ người phụ trách, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại lễ phát động đợt cao điểm “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”.

Ông Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhấn mạnh: “90 ngày đêm không phải là khẩu hiệu. Đây là 90 ngày để biến những mục tiêu còn lại thành kết quả cụ thể. Việc tăng tốc phải gắn với kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu; đặc biệt, không vì chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn vận hành hệ thống điện.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa tận dụng từng ngày trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm để hoàn thành toàn diện kế hoạch được giao.

Đồng hành cùng ngành điện Thanh Hóa, trong những năm qua, ngoài việc quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng luôn sát sao, thường xuyên kiểm tra thực tế và có các chương trình làm việc trực tiếp với Công ty Điện lực Thanh Hóa. Gần đây nhất, ngày 14/10, đoàn công tác của Tổng Công ty do đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa bàn về giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, chất lượng cao cho địa phương là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm cao, do đó, yêu cầu toàn Công ty Điện lực Thanh Hóa phát huy tinh thần chủ động, kỷ luật, trách nhiệm, tận dụng từng ngày trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm để hoàn thành toàn diện kế hoạch được giao.

Tinh thần thi đua “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích” đang hiện diện và lan tỏa tại các đơn vị, trên mỗi công trình, dự án điện và từng người lao động của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt và tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026, từ đó tạo nền tảng vững chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.