Ngành điện miền Nam sẵn sàng hạ tầng, đón đầu tư vào khu công nghiệp

Sẵn sàng nguồn điện chất lượng cao

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hiện quản lý, phân phối điện tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam, không bao gồm TP.HCM. Đây là khu vực tập trung các vùng kinh tế trọng điểm, mạng lưới khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp và nhiều địa bàn thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn như Tây Ninh, Đồng Nai... Khách hàng công nghiệp, xây dựng luôn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 55% tổng sản lượng điện tiêu thụ của EVNSPC.

Nguồn điện đảm bảo góp phần giúp các khu công nghiệp thu hút đầu tư.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, tổng công suất nguồn điện lắp đặt tại khu vực phía Nam hiện đạt gần 37.000MW, bao gồm điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, điện gió, thủy điện, nhiệt điện và các nguồn khác. Trong khi đó, công suất cực đại năm 2026 dự kiến khoảng 22.000MW.

"Có thể nói, nguồn điện phía Nam đang có dư địa, sẵn sàng cung cấp cho các KCN mới khi thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp", ông Bùi Quốc Hoan khẳng định.

Theo ông Hoan, bên cạnh bảo đảm công suất, EVNSPC đặc biệt chú trọng độ tin cậy cung cấp điện cho các KCN. Lưới điện cấp điện cho các KCN được thiết kế dự phòng theo tiêu chí N-1, bảo đảm khi một nguồn gặp sự cố sẽ có nguồn khác thay thế. Tại những khu vực có yêu cầu cao về chất lượng điện năng, tiêu chí N-1 còn được áp dụng ở cấp trung áp.

EVNSPC phấn đấu đến năm 2028, cấp điện cho cả khách hàng sinh hoạt và doanh nghiệp đều bảo đảm tiêu chí N-1, qua đó nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc EVNSPC.

Ngành Điện luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại các địa phương có tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao nhờ làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển công nghiệp phụ trợ công nghệ cao như Tây Ninh, hạ tầng điện liên tục được nâng cấp. Hiện tỉnh Tây Ninh có lưới điện 110kV với hơn 55 trạm biến áp, tổng dung lượng khoảng 5.413MVA.

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải tại các khu vực tập trung nhiều KCN, EVNSPC chủ động đầu tư, nâng cấp lưới điện. Tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, nơi tập trung 5 KCN với gần 500 doanh nghiệp, nhu cầu điện phục vụ sản xuất ngày càng tăng.

Trước áp lực tăng phụ tải, Trạm biến áp 110kV Cần Giuộc, trước đây chỉ có một máy biến áp công suất 63MVA, đã được ngành Điện đầu tư thêm máy biến áp T2 và đưa vào vận hành ngày 23/8/2026. Công trình nâng khả năng cấp điện cho các KCN và khu vực lân cận Cần Đước, Cần Giuộc, đồng thời đáp ứng tiêu chí N-1 trong vận hành.

Trạm biến áp 110kV Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) vừa được nâng công suất, lắp đặt thêm máy biến áp T2.

Ông Trần Duy Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty CP Kizuna JV cho biết, hơn 80% doanh nghiệp tại Kizuna là doanh nghiệp nước ngoài, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, chế biến thực phẩm. Vì vậy, nguồn điện ổn định là yếu tố quan trọng đối với hoạt động sản xuất.

"Ngay từ khi đi vào hoạt động, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ EVNSPC, Công ty Điện lực Tây Ninh và Điện lực Cần Giuộc, trong đó có việc cung cấp hai nguồn điện lưới độc lập cho KCN. Trong quá trình cung cấp điện, ngành Điện không chỉ bảo đảm công suất mà còn phối hợp cảnh báo, bảo trì để hệ thống vận hành ổn định. Điều này giúp doanh nghiệp yên tâm duy trì sản xuất và có thêm cơ sở để mở rộng đầu tư trong ngắn và dài hạn", ông Trần Duy Vũ cho biết.

Ông Nguyễn Văn Bảnh, Phó giám đốc Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh (KCN Tân Kim mở rộng) cho biết, sản lượng điện của KCN tăng bình quân hơn 10%/năm. Ngành Điện thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp dự báo nhu cầu sử dụng điện, từ đó có kế hoạch đầu tư hạ tầng, đáp ứng tốc độ tăng phụ tải.

Việc nâng cấp thêm đường dây trung thế gần đây đã giúp KCN nhanh chóng lấp đầy diện tích cho thuê.

Tại Đồng Nai, địa phương được định vị là thủ phủ công nghiệp với hơn 30 KCN đang hoạt động, lưới điện 110kV gồm hơn 58 trạm biến áp, tổng dung lượng trên 6.179MVA. Đây là nguồn cung cấp điện chính cho nhóm khách hàng công nghiệp nặng và các tổ hợp sản xuất quy mô lớn.

Ông Nguyễn Minh Tính, Tổng giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL cho biết, công ty vừa khởi công dự án bổ sung công đoạn luyện phôi thép, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng. Dự án đặt yêu cầu cao về nguồn điện ổn định, chất lượng cho dây chuyền luyện phôi thép.

Đáp ứng yêu cầu này, ngành Điện đã chủ động chuẩn bị hạ tầng cấp điện cho dự án, đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho toàn bộ KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai trong những năm tới.

EVNSPC luôn phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình cung cấp điện.

Cụ thể, EVNSPC sẽ đầu tư Trạm biến áp 110kV Thép Nhà Bè công suất 2x40MVA. Giai đoạn 1 đầu tư một máy biến áp 40MVA, đồng thời xây dựng sẵn móng máy biến áp thứ hai để đáp ứng khi phụ tải tăng. Cùng với đó là đường dây đấu nối 2 mạch tại KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Thành 2 – Hyosung 2 hiện hữu.

Cần phối hợp đồng bộ giữa ngành Điện, chính quyền và chủ đầu tư

Trên địa bàn EVNSPC quản lý, nhiều KCN đang mở rộng quy mô đầu tư hoặc chuẩn bị đi vào hoạt động. Nắm bắt nhu cầu này, EVNSPC chủ động phối hợp với chủ đầu tư KCN, làm việc với chính quyền địa phương để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, từ đó đầu tư các công trình điện phù hợp tiến độ thu hút đầu tư.

Ông Bùi Quốc Hoan cho biết, nhiều công trình lưới điện đang được triển khai, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2027, phục vụ các KCN mới và đón đầu nhu cầu phát triển sau khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Trong đó có các KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn, Long Đức 3 (Đồng Nai) và KCN Phước Đông (Tây Ninh).

Tuy nhiên, đầu tư lưới điện cho các KCN vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng, thủ tục phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, tiến độ bàn giao mặt bằng nội bộ và thu hút nhà đầu tư thứ cấp tại một số KCN chưa đồng bộ với tiến độ xây dựng lưới điện.

Điều này có thể dẫn đến tình trạng lưới điện hoàn thành nhưng phải chờ phụ tải, trong khi phụ tải tăng nhanh nhưng tuyến đường dây ngoài hàng rào chưa hoàn thiện.

Để giải quyết bài toán này, ngành Điện rất cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ chính quyền địa phương và các chủ đầu tư KCN. Sự phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu quy hoạch đến khi triển khai sẽ bảo đảm tính pháp lý, tiến độ và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của các công trình điện.