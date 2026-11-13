Ngành điện miền Nam chủ động bảo đảm điện cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Áp lực phụ tải gia tăng, nhu cầu đầu tư lớn

EVNSPC dành nguồn lực lớn đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải

Nhu cầu sử dụng điện tại các tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục tăng cùng với đà phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung, nâng cao năng lực hệ thống lưới điện.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), đến hết tháng 10/2026, công suất cực đại đạt 11.115MW, tăng 6,70% so với cùng kỳ. Sản lượng điện tiêu thụ lũy kế 10 tháng đạt 62,30 tỷ kWh, tăng 7,16%. Cả 8 công ty điện lực trực thuộc đều ghi nhận tăng trưởng dương, trong đó Vĩnh Long tăng 9,77%, Tây Ninh 9,38%, An Giang 8,64% và Lâm Đồng 8,48%.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, EVNSPC đã khởi công 50 công trình, đóng điện 69 công trình lưới điện 110kV - 220kV. Tuy nhiên, dự báo phụ tải năm 2027 có thể tăng trên 10%, trong khi nguy cơ ảnh hưởng của hiện tượng El Niño kéo dài tiếp tục gây áp lực đối với công tác cung ứng điện.

Đặc biệt, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của các địa phương giai đoạn 2027 - 2030 đòi hỏi ngành điện không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn phải chủ động chuẩn bị hạ tầng đón đầu những dự án đầu tư mới.

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ

Trên cơ sở dự báo sản lượng điện tăng bình quân khoảng 10% mỗi năm, EVNSPC xây dựng kế hoạch triển khai khoảng 400 dự án lưới điện 110kV, một số dự án 220kV có tính chất phân phối cùng hàng nghìn công trình trung, hạ áp, với tổng vốn đầu tư thuần dự kiến khoảng 85.000 tỷ đồng.

Tại thành phố Cần Thơ, sản lượng điện thương phẩm năm 2027 dự báo đạt khoảng 7,368 tỷ kWh, công suất cực đại có thể lên tới 1.196MW trong cao điểm nắng nóng. EVNSPC dự kiến bố trí hơn 1.791 tỷ đồng triển khai 50 công trình lưới điện, phục vụ cấp điện cho 17 dự án phụ tải mới.

Trong đó, ngành điện ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho 6 khu công nghiệp, Nhà máy luyện cán thép Tây Đô, các trung tâm thương mại và khu dân cư mới, góp phần tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư.

Ông Hứa Thanh Nhàn – Phó Tổng giám đốc EVNSPC làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

Tại Đồng Tháp, tổng vốn đầu tư lưới điện dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 12.499 tỷ đồng, gồm gần 5.797 tỷ đồng cho lưới điện 110kV và hơn 6.701 tỷ đồng cho lưới điện trung, hạ áp cùng những hạng mục khác.

Đối với Lâm Đồng, trước nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, ngành điện dự kiến đầu tư 35 dự án mới trong giai đoạn 2027 - 2030, đáp ứng nhu cầu phụ tải với tổng công suất đăng ký đến năm 2030 khoảng 4.610MW.

Những kế hoạch đầu tư này cho thấy yêu cầu phát triển hạ tầng điện ngày càng lớn, đặc biệt tại các địa bàn đang mở rộng không gian kinh tế, hình thành khu công nghiệp và thu hút dự án sản xuất quy mô lớn.

Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng

Ông Lâm Xuân Tuấn – Phó Tổng giám đốc EVNSPC làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Xác định bảo đảm điện là điều kiện quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế, từ đầu tháng 11/2026, lãnh đạo EVNSPC đã làm việc với chính quyền các địa phương gồm Vĩnh Long, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và thành phố Cần Thơ để thống nhất phương án cung ứng điện năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Nội dung làm việc tập trung vào dự báo phụ tải, tiến độ dự án lưới điện, kế hoạch đầu tư, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Theo EVNSPC, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, đưa công trình điện vào vận hành.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện tại những khu công nghiệp, khu đô thị và dự án đầu tư mới có thể tăng nhanh, đòi hỏi tiến độ phát triển lưới điện phải được chuẩn bị trước một bước.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với EVNSPC

Để khắc phục, EVNSPC kiến nghị chính quyền địa phương hỗ trợ tháo gỡ thủ tục pháp lý, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, cập nhật đồng bộ các công trình lưới điện vào quy hoạch và cung cấp sớm thông tin về những dự án có nhu cầu sử dụng điện lớn.

Đặc biệt, việc thống nhất kịch bản phát triển phụ tải giữa ngành điện với địa phương được xác định là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp, tránh tình trạng công trình điện chậm tiến độ hoặc hạ tầng chưa đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Tại những buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đánh giá cao vai trò của hạ tầng điện đối với phát triển kinh tế, thu hút đầu tư; đồng thời thống nhất tăng cường phối hợp, hỗ trợ giải quyết thủ tục, cập nhật thông tin dự án và rà soát nhu cầu phụ tải.

Các Công ty Điện lực thường xuyên phối hợp với các khách hàng lớn nắm bắt nhu cầu phụ tải

Cùng với đầu tư lưới điện, các địa phương chú trọng phát triển điện mặt trời mái nhà, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Những giải pháp này góp phần giảm áp lực lên hệ thống trong giờ cao điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hỗ trợ bảo đảm cung ứng điện ổn định.

Trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng mạnh, việc chủ động dự báo phụ tải, chuẩn bị nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và tháo gỡ vướng mắc từ sớm có ý nghĩa quyết định đối với khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực phía Nam.

Sự phối hợp giữa EVNSPC với chính quyền địa phương không chỉ hướng đến mục tiêu bảo đảm điện năm 2027 mà còn tạo nền tảng hạ tầng năng lượng phục vụ thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2027 - 2030.