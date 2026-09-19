Ngành điện lực: Hiệu quả thiết thực từ chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động của ngành điện, từ quản lý, vận hành hệ thống đến cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Việc ứng dụng dữ liệu, tự động hóa và các nền tảng số giúp ngành điện nâng cao khả năng giám sát, phát hiện và xử lý sự cố, đồng thời tối ưu phương thức vận hành, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Với khách hàng, các dịch vụ điện ngày càng thuận tiện khi nhiều thủ tục được thực hiện trực tuyến, thông tin sử dụng điện được cập nhật minh bạch và kịp thời.

Thực hiện: Quỳnh Nga - Trần Khoa