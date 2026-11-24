Nhân viên điện lực quan sát đường dây 110 kV từ mặt đất trong quá trình vận hành thiết bị bay không người lái. Ảnh. Trong Trí

Trên màn hình Dashboard trực quan tại trụ sở chính của Công ty Điện lực Đồng Tháp, 3 màu xanh, vàng, đỏ thể hiện trạng thái kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của 23 Điện lực trực thuộc. Với 21 chỉ tiêu từ công tác kinh doanh, kỹ thuật, tài chính kế toán…, lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Tháp căn cứ kết quả giữa các Điện lực, nhận diện đơn vị, chưa đạt nhiệm vụ để giao phòng chuyên môn phối hợp xử lý ngay trong kỳ tuần, tháng.

Ông Nguyễn Thanh Dân, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số cho biết: “Trước đây, số liệu sản xuất, kinh doanh của các Điện lực thường được tổng hợp từ nhiều bảng tính để phục vụ giao ban hằng tháng.

Từ yêu cầu rút ngắn thời gian tổng hợp và phát hiện sớm vướng mắc ở cơ sở, Phòng phát triển phần mềm “Ứng dụng số phục vụ theo dõi, đánh giá và xếp hạng kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động của các đơn vị” hằng tuần.

Hệ thống sử dụng một nguồn dữ liệu tập trung, phân quyền khai thác cho Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc”.

Theo ông Dân, việc theo dõi số liệu hằng tuần giúp lãnh đạo công ty biết đơn vị nào cần hỗ trợ, còn các Điện lực có thể đối chiếu kết quả thực hiện các chỉ tiêu và bảng xếp hạng để duy trì các nhiệm vụ đạt thứ hạng cao và tăng cường điều hành các chỉ tiêu đạt thấp.

Tại Điện lực Sa Đéc, ông Nguyễn Thanh Triều, Trưởng Điện lực Sa Đéc cho biết, phần mềm giúp đơn vị “nắm bắt ngay vị trí xếp hạng và các chỉ tiêu còn yếu trong kỳ để kịp thời xử lý”. Kết quả hiển thị trên hệ thống Dashboard cũng là căn cứ để đơn vị xác định phần việc cần ưu tiên trong kỳ.

Theo báo cáo đánh giá hoạt động chuyển đổi số ngày 15-10-2026, sau sáp nhập năm 2025, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã chuyển giao các phần mềm nội bộ về quản lý kỹ thuật, điều độ và quản trị văn phòng cho Cơ sở 2. Đến nay, công ty vận hành ổn định 8 phần mềm lõi dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam, phục vụ từ quản trị, đầu tư xây dựng đến vận hành lưới điện và quản lý khách hàng.

Công ty cũng đã phối hợp xây dựng, triển khai và nâng cấp 30 phần mềm nội bộ. Riêng năm 2026, có 12 phần mềm được xây dựng mới và nâng cấp.

Tại Điện lực Sa Đéc, hiệu quả của tự động hóa thể hiện ngay trong việc cập nhật kết quả kiểm tra thiết bị.

Chị Nguyễn Nhựt Như Khuyên, chuyên viên kỹ thuật của đơn vị cho biết, trước đây, nhân viên phải tìm từng mã thiết bị, nhập thông số đo kiểm rồi lưu từng phiếu vào hệ thống quản lý kỹ thuật (PMIS).

Nay, nhân viên chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, để phần mềm AutoBot thực hiện chuỗi thao tác và rà soát kết quả sau mỗi lượt chạy. Phần mềm AutoBot đảm nhận khoảng 70% - 80% khối lượng thao tác lặp lại, giúp thời gian xử lý từ nhiều ngày giảm xuống còn vài giờ...

Trên công trường đường dây 110 kV, khâu tốn nhân lực lại là rải dây mồi qua sông, kênh rạch và vườn cây. Xí nghiệp Lưới điện Cao thế sử dụng phương tiện bay không người lái để kéo dây mồi phục vụ thi công cáp quang OPGW.

Ông Châu Phước Dũng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện Cao thế, Công ty Điện lực Đồng Tháp cho biết: “Thay vì công nhân ngành Điện phải lội bùn, chèo ghe kéo dây qua các khoảng vượt sông sâu hoặc vườn cây của người dân, phương tiện bay không người lái mang dây mồi bay trên không với tốc độ chuẩn xác đưa thẳng đến puly trên đỉnh cột.

Tính toán cho 6 km thi công, giải pháp giúp giảm nhân lực từ 10 người xuống chỉ còn 2 người, thời gian rải dây giảm từ 4 giờ xuống còn 30 phút.

Điều ý nghĩa nhất là loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất an toàn cho người lao động, không làm hư hại hoa màu của người dân, rút ngắn thời gian cắt điện đường dây và đảm bảo tiến độ và cấp điện liên tục”.

Thiết bị bay không người lái còn được công ty sử dụng để kiểm tra lưới điện. Theo ghi nhận của Công ty Điện lực Đồng Tháp, đến cuối tháng 9-2026, với 16 thiết bị phục vụ kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện 86 chuyến bay, tổng quãng đường 66 km.

Hình ảnh từ trên cao giúp nhân viên quan sát những vị trí khó nhìn từ mặt đất và đối chiếu qua các đợt kiểm tra để phát hiện sớm dấu hiệu hư hỏng.

Ông Nguyễn Phú Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp cho biết, công ty luôn khuyến khích cán bộ, công nhân viên tìm giải pháp từ những vướng mắc trong công việc.

Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng các giải pháp số trong quản trị, kỹ thuật và dịch vụ khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chất lượng phục vụ trên địa bàn sau sáp nhập.