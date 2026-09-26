Ngành điện Huế chủ động cấp điện an toàn mùa mưa bão

Rà soát lưới điện, chuẩn bị phương án ứng phó mùa mưa bão

Đại diện Công ty Điện lực Huế (PC Huế) cho biết, bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2026, đơn vị đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đồng thời duy trì cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn thành phố Huế.

Ngành điện thành phố Huế chủ động duy tu, bão dưỡng hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão

Trước đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, rà soát những vị trí đường dây, trạm biến áp có nguy cơ ngập úng, lũ ống, sạt lở; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Bám sát chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và đặc điểm thực tế địa bàn, PC Huế đã xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện phân phối thành phố Huế khi xảy ra thiên tai năm 2026. Các tình huống ảnh hưởng do mưa lớn, ngập lụt, gió bão và các dạng thiên tai khác được tính toán để có phương án vận hành phù hợp, vừa bảo đảm an toàn, vừa duy trì cấp điện cho các phụ tải quan trọng trong điều kiện cho phép.

Lãnh đạo PC Huế cho biết, một trong những nhiệm vụ được đơn vị tập trung thực hiện là kiểm tra, củng cố lưới điện và xử lý các nguy cơ có thể gây sự cố trong mùa mưa bão. Các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát đường dây, trạm biến áp, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, cây cối ngã đổ hoặc địa hình phức tạp.

Cùng với đó, PC Huế phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế và các đơn vị liên quan thực hiện phát quang cây cối có khả năng ngã đổ, ảnh hưởng đến lưới điện khi thiên tai xảy ra. Công ty cũng vận động chủ rừng phối hợp xử lý những cây, cành có nguy cơ ngã đổ vào đường dây khi xảy ra mưa lớn, gió mạnh.

Ngoài ra, PC Huế thường xuyên kiểm tra năng lực vận hành, hệ thống truyền thông SCADA và các thiết bị điều khiển xa; tổ chức diễn tập các tình huống sự cố nhằm nâng cao khả năng phối hợp, xử lý và khôi phục hệ thống điện. Hệ thống giám sát, điều khiển xa và thông tin liên lạc cũng được kiểm tra, bảo đảm thông suốt để thực hiện các phương án cấp điện trong các tình huống thiên tai.

Phương thức vận hành khi xảy ra thiên tai đã xác định cụ thể nguyên tắc xử lý đối với từng tình huống. Khi mực nước dâng cao, các đơn vị quản lý vận hành thường xuyên cập nhật tình hình thực tế để chủ động cô lập đường dây, trạm biến áp không còn đủ điều kiện vận hành an toàn.

Đối với tình huống gió bão, khi gió mạnh từ cấp 6 trở lên, phương án vận hành yêu cầu chủ động xem xét cô lập các trạm biến áp, nhánh rẽ trung hạ áp có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cây cối ngã đổ hoặc gió mạnh. Khi gió từ cấp 8 trở lên và có chiều hướng tiếp tục mạnh lên, việc sa thải các trạm biến áp, nhánh rẽ trung áp tại khu vực có nguy cơ được triển khai theo phương thức đã xây dựng, nhằm ưu tiên an toàn cho người dân.

Chuẩn bị phương tiện, nhân lực tại chỗ là phương án ưu tiên được ngành điện thành phố Huế thực hiện trong việc khắc phục sự cố do thiên tai gây ra

Chủ động lực lượng tại chỗ, an toàn khi cấp điện

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, đại diện lãnh đạo PC Huế cho biết, công tác chuẩn bị lực lượng tại chỗ có vai trò đặc biệt quan trọng trong ứng phó thiên tai. Công ty và các đơn vị cơ sở đã hoàn thành công tác diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2026. Qua đó, kỹ năng, năng lực điều hành, khả năng huy động nhân lực, phương tiện và phối hợp xử lý tình huống được nâng cao.

Công ty cũng thiết lập cơ chế phối hợp trong xử lý sự cố, PCTT&TKCN với các đơn vị liên quan. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các điện lực trực thuộc và Xí nghiệp Lưới điện cao thế Huế để sẵn sàng hỗ trợ, huy động lực lượng khi cần thiết.

Khi thiên tai xảy ra, nguyên tắc vận hành được đặt ra là bảo đảm an toàn trước khi khôi phục cấp điện. Sau khi mưa bão, lũ lụt đi qua, các đơn vị phải tổ chức kiểm tra đường dây, trạm biến áp thuộc phạm vi quản lý bị ảnh hưởng, đánh giá đầy đủ điều kiện an toàn trước khi vận hành trở lại.

Trong quá trình xử lý hậu quả thiên tai, yêu cầu tuân thủ quy trình an toàn, bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị điện lực chủ động đánh giá tình trạng hệ thống trước khi thực hiện các bước khôi phục cấp điện.

Song song với công tác vận hành, PC Huế tiếp tục tăng cường tuyên truyền an toàn điện đến người dân; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan phổ biến các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trước, trong và sau mưa bão, đồng thời cảnh báo nguy cơ vi phạm hành lang an toàn công trình điện lực.

"Trong mùa mưa bão, người dân cần đặc biệt lưu ý không đến gần cột điện, trạm điện, dây điện bị đứt hoặc khu vực có dấu hiệu mất an toàn; không tự ý xử lý các sự cố liên quan đến điện. Khi có nguy cơ nước dâng vào hệ thống điện, người dân cần chủ động ngắt nguồn điện trong nhà. Khi phát hiện cây đổ vào đường dây, dây dẫn rơi xuống đất, thiết bị điện bị ngập hoặc các tình huống bất thường khác, người dân cần thông báo ngay cho đơn vị điện lực để được xử lý", lãnh đạo PC Huế khuyến nghị.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, chuẩn bị đầy đủ các phương án và sẵn sàng ứng phó theo diễn biến thực tế, PC Huế tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Các giải pháp được triển khai nhằm góp phần bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Huế trong mùa mưa bão năm 2026.