Ngành điện bước vào chu kỳ mới: Đâu là các cổ phiếu ‘đón’ dòng tiền?

Nhiệt điện than và điện khí hưởng lợi từ chu kỳ huy động mới

Theo SHS, năm 2026 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành điện Việt Nam sau một năm 2025 trầm lắng do ảnh hưởng từ khủng hoảng thuế quan. Nhờ sự phục hồi của sản xuất công nghiệp và dòng vốn FDI, nhu cầu tiêu thụ điện 9 tháng đầu năm 2026 đã tăng 9,3% so với cùng kỳ, vượt xa mức 4,6% của cả năm 2025.

Tuy nhiên, lợi nhuận giữa các nhóm doanh nghiệp điện có sự dịch chuyển đáng kể. Sau hai năm thủy điện được hưởng lợi từ điều kiện thủy văn thuận lợi, cơ cấu huy động nguồn điện đang đảo chiều khi sản lượng thủy điện suy giảm, nhường vai trò chủ lực cho nhiệt điện than và điện khí nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Cụ thể, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đạt lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ; Nhiệt điện Hải Phòng (HND) lãi 544 tỷ đồng, tăng 38%; trong khi Nhiệt điện Phả Lại (PPC) ghi nhận 170 tỷ đồng, cao gấp 3,9 lần cùng kỳ năm trước.

Nhóm doanh nghiệp nhiệt điện than được hưởng lợi từ sự thay đổi trong cơ cấu huy động nguồn điện.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm này vẫn duy trì tích cực dù đây thường là giai đoạn thủy điện miền Bắc được huy động ở mức cao theo mùa vụ. QTP ghi nhận lợi nhuận 76 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. HND và PPC lần lượt lãi 35 tỷ đồng và 4 tỷ đồng, đảo chiều so với mức thua lỗ trong quý III/2025.

Ở nhóm điện khí, triển vọng cũng được cải thiện đáng kể nhờ cơ chế huy động điện theo Nghị định 100/2025/NĐ-CP, cho phép các nhà máy được huy động tối đa theo khả năng cấp khí.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 6.434 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần cùng kỳ. Riêng quý III/2026, lợi nhuận đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 130%. Kết quả này được hỗ trợ bởi sản lượng điện tăng mạnh, đặc biệt khi các nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 bắt đầu vận hành thương mại. Lũy kế 9 tháng, sản lượng điện của POW đạt 19,3 tỷ kWh, tăng 44%.

Tương tự, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 906 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 57% so với cùng kỳ. Riêng quý III/2026, doanh nghiệp lãi 419 tỷ đồng, tăng 95%, nhờ sản lượng duy trì ở mức cao và chi phí khấu hao giảm mạnh.

Trái ngược với hai nhóm trên, thủy điện bắt đầu cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi điều kiện thủy văn kém thuận lợi hơn. Trong số 20 doanh nghiệp thủy điện niêm yết, có tới 14 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận quý III/2026 giảm so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng cũng giảm còn 8, so với 10 doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm.

Một số doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng nhờ giá bán điện cao bù đắp cho sự suy giảm sản lượng. Điển hình, Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH) đạt lợi nhuận 1.055 tỷ đồng, tăng 65%; Thủy điện Thác Bà (TBC) lãi 211 tỷ đồng, tăng 36%; Thủy điện Sê San 4A (S4A) đạt 105 tỷ đồng, tăng 40%; Thủy điện Thác Mơ (TMP) ghi nhận 294 tỷ đồng, tăng 21%.

Trong khi đó, các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề hơn từ tình trạng khô hạn. Lợi nhuận của PIC giảm 80%, BSA giảm 56%, CHP giảm 39% và GSM giảm 30% so với cùng kỳ.

REE, POW và NT2 được SHS lựa chọn

Trong bối cảnh ngành điện bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, SHS ưu tiên những doanh nghiệp có sản lượng điện được bảo đảm, dòng tiền dồi dào, khả năng duy trì cổ tức ổn định và đang trong giai đoạn mở rộng công suất.

Trên cơ sở đó, đơn vị phân tích đưa ra khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với ba cổ phiếu gồm REE, POW và NT2.

Với REE, Động lực tăng trưởng trong những năm tới của REE đến từ sự bứt phá song hành của mảng phát điện và mảng cơ điện lạnh (M&E). Hiện cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 10,2 lần cho năm 2026 và 9,2 lần cho năm 2027 – thấp hơn đáng kể so với mức P/E trung bình 3 năm là 13,3 lần.

Theo SHS, tiềm năng tăng giá của REE lên tới 53%, tương ứng với mức giá mục tiêu 70.300 đồng/cổ phiếu.

Về năng lượng, công suất điện theo tỷ lệ sở hữu của REE dự kiến tăng từ 1.146 MW năm 2026 lên 1.730 MW vào năm 2028. Động lực đến từ các dự án Duyên Hải 2 và 3 với tổng công suất 128 MW, dự kiến vận hành thương mại trong quý IV/2026; cùng các dự án Trà Khúc 2 và Phú Cường 1A, 1B với tổng công suất 230 MW, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2027.

Về dài hạn, REE đặt mục tiêu nâng công suất điện lên khoảng 3.000 MW vào năm 2030, dựa trên danh mục dự án điện gió và điện mặt trời đang phát triển.

Bên cạnh năng lượng, mảng M&E cũng được kỳ vọng đóng góp tích cực vào tăng trưởng của doanh nghiệp. Giá trị hợp đồng ký mới trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm, nhờ sự đóng góp của các dự án trọng điểm như Trung tâm dữ liệu An Khánh và Sân bay Long Thành.

SHS dự báo doanh thu mảng M&E tăng 21% trong năm 2026 và 28% trong năm 2027. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của REE dự kiến đạt 2.799 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 11% so với năm trước; tăng lên 3.122 tỷ đồng năm 2027 và 3.751 tỷ đồng năm 2028, tương ứng mức tăng 20%.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân hằng năm (CAGR) giai đoạn 2027–2030 dự kiến đạt 23%, tạo cơ sở cho triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Đối với POW, triển vọng tăng trưởng được hỗ trợ bởi khả năng huy động cao của các nhà máy nhiệt điện trong chu kỳ El Niño, cùng đóng góp từ hai nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4.

Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận sản lượng điện đạt 19,3 tỷ kWh, tăng 44% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 6.434 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần.

Theo SHS, trong bối cảnh El Niño được dự báo có xác suất kéo dài đến hết quý IV/2026 lên tới 98%, các nhà máy nhiệt điện của POW có điều kiện thuận lợi để được huy động ở mức cao, qua đó bù đắp sự suy giảm sản lượng từ thủy điện.

Đặc biệt, Nhơn Trạch 3 và 4 đang bước vào giai đoạn vận hành thương mại và bắt đầu đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây được xem là động lực quan trọng giúp POW gia tăng quy mô hoạt động trong những năm tới.

SHS dự báo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của POW có thể đạt 7.443 tỷ đồng trong năm 2026, cao gấp 3,1 lần năm 2025. Trong đó, lợi nhuận cốt lõi dự kiến đạt 5.068 tỷ đồng, tăng 109%.

Sang năm 2027, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ được dự báo đạt 5.130 tỷ đồng, tương ứng EPS 1.672 đồng/cổ phiếu.

Về mặt định giá, cổ phiếu POW đang giao dịch ở mức P/E dự phóng chỉ 5,0 lần cho năm 2026 và 7,3 lần cho năm 2027 – thấp hơn đáng kể so với mức P/E trung bình 3 năm là 22 lần. Theo đó, SHS khuyến nghị giá mục tiêu cho POW là 18.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng tăng giá 44%.

Diễn biến giá cổ phiếu REE, POW và NT2. Nguồn Trading View

Với NT2, triển vọng tăng trưởng đến từ sự cải thiện biên lợi nhuận, nguồn cung khí nội địa bổ sung và áp lực khấu hao giảm mạnh sau giai đoạn đầu tư trước đó.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của NT2 đạt 7.803 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 906 tỷ đồng, tăng 57%. Riêng quý III, lợi nhuận tăng 95%, lên 419 tỷ đồng.

Một trong những yếu tố hỗ trợ đáng chú ý là chi phí khấu hao giảm từ 516 tỷ đồng xuống còn 115 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,3% lên 13,6%.

Bên cạnh đó, nguồn cung khí nội địa được kỳ vọng cải thiện trong năm 2027. SHS dự báo lượng khí nội địa khả dụng cho NT2 có thể tăng 27%, lên khoảng 1.050 triệu Sm³, nhờ nguồn cung bổ sung từ các mỏ Sư Tử Trắng 2B, Thiên Nga – Hải Âu và Hải Thạch – Mộc Tinh.

Nhờ nguồn nhiên liệu được cải thiện, sản lượng điện năm 2027 của NT2 dự kiến đạt 4,73 tỷ kWh, tăng 6,6% so với năm trước.

Về triển vọng tài chính, SHS dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 của NT2 đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 12%; năm 2027 đạt 1.824 tỷ đồng, tăng 44%, tương ứng EPS 6.335 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, NT2 được dự báo sở hữu lượng tiền ròng khoảng 3.200 tỷ đồng vào cuối năm 2026, tương đương khoảng 48% vốn hóa thị trường. Nền tảng tiền mặt dồi dào tạo dư địa để NT2 duy trì chính sách cổ tức tiền mặt, với mức dự kiến 1.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 6,5%.

Trên thị trường, cổ phiếu NT2 đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 5,2 lần cho năm 2026 và 3,8 lần cho năm 2027 – thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử giai đoạn 2021–2025 là 11 lần. Mức chiết khấu sâu này tạo cơ sở cho khuyến nghị giá mục tiêu 30.000 đồng/cổ phiếu đối với NT2, tương ứng với tiềm năng tăng giá 33%.