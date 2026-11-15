Ngành dệt may Việt Nam: Chủ động thích ứng, nỗ lực cán đích mục tiêu cả năm 2026

Để cán đích mục tiêu cả năm, các nhiệm vụ cốt lõi đang được các doanh nghiệp dệt may triển khai đồng bộ. (Nguồn: Báo Công Thương)

Theo ông Hồng, triết lý kinh doanh thực tiễn được cộng đồng doanh nghiệp quán triệt sâu sắc; trong đó, ưu tiên số một không phải là biên lợi nhuận cao, mà là duy trì việc làm và bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động gắn bó với nhà xưởng.

“Doanh nghiệp chưa đặt lợi nhuận lên hàng đầu, mà quan trọng nhất là làm sao kết nối để có đơn hàng, tạo việc làm và bảo đảm thu nhập cho công nhân, bởi khi đời sống người lao động ổn định thì doanh nghiệp mới có nền tảng để phát triển lâu dài”, ông Hồng nói.

Nỗ lực này được thể hiện qua kết quả hoạt động của toàn ngành, góp phần duy trì việc làm ổn định cho hơn 1,86 triệu lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp.

Thực tế sản xuất tại các đơn vị cho thấy sự chủ động thích ứng của toàn ngành.

Ông Dương Khuê, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Phong Phú cho biết, điểm nổi bật trong năm 2026 của Tổng công ty là duy trì được quy mô và hoạt động sản xuất ổn định tạo đủ việc làm cho công nhân. Cụ thể,

Công ty duy trì xuất khẩu sang Mỹ khoảng từ 40 đến 60 container mỗi tháng với các sản phẩm chủ lực là khăn và hàng dệt may.

Năng lực sản xuất và tiêu thụ mặt hàng khăn đã tăng từ 150 container lên 170 container kể từ tháng 7 năm 2026, tạo cơ sở để doanh nghiệp hướng tới mục tiêu đạt 200 container trong năm 2027.

Theo số liệu từ báo cáo cân đối xuất nhập khẩu, trong mười tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 39,836 triệu USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 10/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,082 triệu USD, tăng 0,9% so với tháng 9/2026 và tăng 9,8% so với tháng 10/2025.

Doanh nghiệp trong nước duy trì sản xuất sôi động, nhiều đơn vị kín đơn hàng những tháng cuối năm, tạo cơ sở để toàn ngành hướng tới mục tiêu xuất khẩu từ 48 đến 49 tỷ USD trong năm 2026.

Để cán đích mục tiêu cả năm, các nhiệm vụ cốt lõi đang được các doanh nghiệp dệt may triển khai đồng bộ bao gồm: Đa dạng hóa thị trường và đối tác xuất khẩu, phát triển mạnh công nghiệp nguyên phụ liệu để hình thành chuỗi liên kết hoàn chỉnh, đầu tư đổi mới công nghệ gắn liền với trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi xanh theo mô hình kinh tế tuần hoàn và chú trọng xây dựng thương hiệu trên cả thị trường nội địa lẫn quốc tế.

Hiện sản phẩm dệt may Việt Nam đã có mặt tại 137 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường trọng điểm chiếm khoảng 40% thị phần, bên cạnh các thị trường truyền thống như Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng những thị trường tiềm năng tại châu Phi và Trung Đông.

Việc mở rộng thị trường giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro, chủ động tìm kiếm khách hàng và thích ứng với biến động nhu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng được chú trọng nhằm tăng khả năng phối hợp, chia sẻ nguồn lực và đáp ứng tốt hơn yêu cầu khắt khe từ đối tác quốc tế.

(theo TTXVN)