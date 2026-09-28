Ngành dệt may tăng tốc sản xuất, đón “sóng” đơn hàng cuối năm

Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Việt Nam, Khu công nghiệp Bảo Minh tăng tốc sản xuất những tháng cuối năm.

Chủ động nắm bắt cơ hội từ thị trường

Sau thời gian thị trường nhiều biến động, lượng hàng tăng vào những tháng cuối năm đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp may hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Trên các dây chuyền sản xuất, công việc được bố trí sát theo tiến độ từng đơn hàng; nguyên phụ liệu được chuẩn bị sớm, các khâu cắt, may, hoàn thiện, kiểm tra sản phẩm được tổ chức liên tục. Điển hình là tại Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Việt Nam, Khu công nghiệp Bảo Minh, hơn 1.500 lao động làm việc khẩn trương trên các chuyền sản xuất áo sơ mi nam xuất khẩu. Khối lượng công việc tăng lên, các công đoạn được bố trí liên tục để bảo đảm tiến độ giao hàng.

Sự chủ động còn thể hiện ở việc tìm thêm đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh duy trì các đối tác truyền thống, các doanh nghiệp may đã chủ động tìm kiếm một số đối tác tại Nhật Bản, Mỹ… giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào một số đối tác và tạo thêm nguồn hàng cho sản xuất. Đại diện Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Việt Nam cho biết, từ nay đến cuối năm, lượng đơn hàng dự kiến tăng khoảng 60-65%. Đây là tín hiệu tích cực đối với doanh nghiệp, đồng thời mở thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Nguồn hàng tăng cũng khiến nhu cầu nhân lực lớn hơn, vì vậy Công ty đang tiếp tục tuyển dụng để phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất.

Đơn hàng dồi dào đã giúp các doanh nghiệp may chủ động nguồn nhân lực chuẩn bị cho mùa sản xuất cao điểm. Những ngày này, không khí sản xuất tại Công ty TNHH May Sao Việt, Cụm công nghiệp Nhật Tân cũng đang khẩn trương. Trên các chuyền may, công nhân tập trung hoàn thiện từng công đoạn theo tiến độ. Với đặc thù sản phẩm thời trang, chậm một khâu có thể ảnh hưởng tới thời gian giao hàng của cả đơn hàng, vì vậy việc bố trí nhân lực, tổ chức chuyền và kiểm soát tiến độ được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Ông Đinh Quang Huy, Giám đốc Công ty TNHH May Sao Việt cho biết: Do yêu cầu của mặt hàng thời trang phải bảo đảm chặt chẽ về thời gian giao hàng, vì vậy cùng việc liên tục tuyển dụng thêm lao động ở nhiều vị trí, công ty áp dụng nhiều chính sách đãi ngộ để giữ chân người lao động đáp ứng kế hoạch sản xuất lâu dài. Cùng với chuẩn bị nhân lực, doanh nghiệp đang chú trọng hơn đến việc tổ chức sản xuất để đáp ứng những đơn hàng có thời gian giao ngày càng ngắn.

Tại Công ty TNHH L&M Vina, Cụm công nghiệp Thi Sơn, phường Lý Thường Kiệt, đơn hàng đã được ký đến hết quý I/2027. Có nguồn việc tương đối ổn định, Công ty chủ động chuẩn bị nguyên phụ liệu, sắp xếp lại dây chuyền theo tiến độ từng đơn hàng; phối hợp chặt chẽ các khâu từ may, hoàn thiện đến kiểm tra sản phẩm nhằm nâng năng suất và bảo đảm chất lượng.

Ông Zhang Zong Huang, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH L&M Vina cho biết, bên cạnh yêu cầu hoàn thành các đơn hàng đã ký, Công ty tiếp tục duy trì chính sách tiền lương, phúc lợi để ổn định đội ngũ lao động. Hiện doanh nghiệp tạo việc làm cho gần 300 lao động địa phương và khu vực lân cận, với thu nhập bình quân từ 10-12 triệu đồng/người/tháng. Trong thời điểm các doanh nghiệp may đều cần thêm nhân lực, giữ được lao động có tay nghề cũng đồng nghĩa với giữ được năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng.

Phấn đấu đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng

Những chuyển động tích cực tại các doanh nghiệp may diễn ra trong bối cảnh sản xuất công nghiệp của tỉnh đang duy trì đà tăng khá. 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 25,72% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,08% và tiếp tục giữ vai trò động lực chính của tăng trưởng công nghiệp.

Tuy nhiên, dệt may chưa có được tốc độ tăng tương ứng với mặt bằng chung. 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất ngành dệt giảm 6,92% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất trang phục tăng 0,12%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 5,04%. Chính vì vậy, việc đơn hàng cải thiện vào cuối năm đang mở ra cơ hội quan trọng để doanh nghiệp tăng sản lượng, bù lại những tháng thị trường còn khó khăn.

Dư địa tăng sản xuất đã có, nhưng để chuyển đơn hàng thành tăng trưởng thực chất, bài toán quan trọng vẫn là năng suất. Đồng chí Nguyễn Vũ Chiên, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đánh giá: Nhu cầu tuyển dụng tại nhiều doanh nghiệp may cho thấy nguồn lao động đang trở thành một trong những yếu tố tác động trực tiếp tới khả năng mở rộng sản xuất.

Để khắc phục tình trạng thiếu lao động khi lượng đơn hàng tăng vào dịp cuối năm, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thiết bị, cải tiến quy trình, bố trí dây chuyền hợp lý để tăng sản lượng trên cùng nguồn nhân lực. Từ nay đến cuối năm cũng là thời điểm doanh nghiệp vừa hoàn thành kế hoạch 2026, vừa chuẩn bị nguồn hàng cho năm 2027. Việc một số đơn vị đã có đơn hàng sang quý I năm sau tạo thuận lợi để chủ động hơn về nguyên liệu, nhân lực và kế hoạch sản xuất. Song trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều yếu tố khó lường, những đơn hàng đã có vẫn cần được thực hiện bằng năng lực sản xuất ổn định và uy tín với khách hàng.

Lượng đơn hàng dồi dào cuối năm là cơ hội cần được doanh nghiệp tận dụng, nhưng cũng là phép thử đối với khả năng thích ứng của doanh nghiệp dệt may. Các doanh nghiệp cần chủ động thị trường, giữ lao động, đổi mới công nghệ, nâng năng suất và tổ chức sản xuất hiệu quả để bứt tốc trong những tháng còn lại, đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh và tạo nền tảng cho sản xuất ngay từ đầu năm 2027.