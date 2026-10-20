Ngành đại học nào có thể bị dừng tuyển sinh nếu không giữ được chuẩn?

Đây được xem là động thái nhằm siết chặt kỷ cương tuyển sinh, bảo đảm chất lượng đầu vào và đầu ra ở bậc đại học, tránh tình trạng mở ngành, tuyển sinh nhưng không đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Hải Long/Dân trí

Theo đó, Bộ GD&ĐT đưa ra các chỉ đạo cụ thể nhằm kiểm soát chặt chẽ công tác tuyển sinh ở các nhóm ngành đặc thù, đào tạo sau đại học và quản trị dữ liệu.

Đối với ngành đào tạo giáo viên, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm phải chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố và đề xuất với cơ quan quản lý trực tiếp về việc giao nhiệm vụ đào tạo, đăng ký số lượng tuyển sinh.

Đối với tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ, các trường phải thực hiện đúng quy định tại những quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam. Minh chứng năng lực ngoại ngữ bắt buộc phải là một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đã được quy định.

Các trường cũng cần xem xét tổng thể đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và những điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo hiệu quả.

Một vấn đề khác được Bộ GD&ĐT nhấn mạnh là tình trạng lạm phát điểm số trong giáo dục đại học. Bộ yêu cầu các trường kiểm tra, rà soát và xử lý tình trạng này, bảo đảm việc đánh giá kết quả học tập phản ánh đúng năng lực thực tế của người học.

Việc kiểm soát điểm số có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm chất lượng đào tạo. Nếu kết quả học tập không phản ánh đúng năng lực, việc xét tốt nghiệp, đánh giá chuẩn đầu ra và công nhận chất lượng người học có thể bị ảnh hưởng.

Yêu cầu này đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với các cơ sở giáo dục đại học trong việc duy trì chất lượng sau khi được phép mở ngành. Thay vì chỉ tập trung vào tuyển đủ chỉ tiêu, các trường phải chứng minh khả năng tổ chức đào tạo, bảo đảm chuẩn đầu ra và liên tục cải thiện chất lượng.

Với thí sinh, việc siết chặt điều kiện bảo đảm chất lượng cũng là cơ sở để cân nhắc lựa chọn ngành học và trường đại học. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, điều kiện đào tạo và uy tín của chương trình, thay vì chỉ quan tâm đến điểm chuẩn hoặc cơ hội trúng tuyển.