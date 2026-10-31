Ngành Công Thương triển khai các giải pháp góp phần tăng trưởng '2 con số'

Sở Công Thương ghi nhận các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương cho biết trong 10 tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ tiêu của ngành tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,12%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 22,2% so với cùng kỳ. Đây là những kết quả đáng ghi nhận, phản ánh nỗ lực của toàn ngành cùng sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp.

Dù vậy, để đóng góp tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng chung, toàn ngành cần tiếp tục khai thác hiệu quả các dư địa phát triển, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư và mở rộng thị trường; đồng thời phát huy tính chủ động của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực, công suất cùng hiệu quả hoạt động.

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 522/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn, ngành Công Thương xác định sẽ tiếp tụctập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng.

Về lĩnh vực công nghiệp, ngành tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất và ổn định đơn hàng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo thuận lợi về mặt bằng, nguyên liệu, lao động và thủ tục đầu tư.

Về thương mại và xuất nhập khẩu, ngành tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp với các hệ thống phân phối; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do, đáp ứng tốt quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu phát triển bền vững.

Với lĩnh vực năng lượng, ngành chủ động theo dõi sát nhu cầu sử dụng điện, phối hợp tháo gỡ vướng mắc tại các dự án nguồn và lưới điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và kinh doanh.

Cạnh đó, Sở Công Thương chủ động phối hợp cơ quan Thống kê cùng các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật và nâng cao chất lượng số liệu thống kê ngành. Trọng tâm là chủ động tổng hợp, đối chiếu số liệu thống kê với dữ liệu quản lý chuyên ngành và tình hình thực tế, phân tích chi tiết biến động theo ngành, nhóm sản phẩm, địa bàn và doanh nghiệp.

Qua đó, ngành sẽ đánh giá chính xác mức độ đóng góp vào tăng trưởng, nhận diện sớm các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt kế hoạch để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành phù hợp.