Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 57: Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 24/9, tại buổi tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027 tại Nha Trang, Khánh Hòa, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết APEC 2027 không đơn thuần là chuỗi hội nghị cấp cao mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, tầm vóc mới trên trường quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh một đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy của đầu tư, thương mại, du lịch toàn cầu.