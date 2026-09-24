Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 57: Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Tọa đàm có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp sẽ cùng trao đổi về kết quả triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành Công Thương.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/truc-tuyen--nganh-cong-thuong-thuc-hien-nghi-quyet-57--thao-go-diem-nghen--thuc-day-khoa-hoc--cong-nghe--doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-552086.htm