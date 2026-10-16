Ngành Công thương tập trung tháo gỡ 'điểm nghẽn' các dự án năng lượng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (bên trái) và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải (bên phải) đồng chủ trì làm việc với Sở Công thương

Chiều 16/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với lãnh đạo Sở Công thương nghe báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng năm 2026, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đồng chủ trì. Tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Công thương tham dự.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, tăng trưởng "2 con số" đang đặt ra nhiều áp lực cho Lâm Đồng những tháng còn lại của năm 2026. Trong đó, ngành Công thương là một trong những đơn vị đóng góp trực tiếp vào GRDP.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Công thương tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án năng lượng

Cùng với thúc đẩy chỉ số phát triển công nghiệp, tăng cường dịch vụ bán lẻ, Sở Công thương tập trung vào tháo gỡ khó khăn các dự án, nhất là dự án năng lượng. Những hồ sơ chưa đầy đủ, Sở Công thương tăng cường hỗ trợ, hoàn thiện để bổ sung kịp thời.

Tất cả khó khăn đối với doanh nghiệp đầu tư dự án năng lượng phải do đích thân Giám đốc Sở Công thương chịu trách nhiệm. Sau khi hoàn tất, người đứng đầu sở tham mưu trực tiếp lãnh đạo UBND tỉnh. Bởi, việc tháo gỡ nhanh "điểm nghẽn" của các dự án sẽ tạo động lực rất lớn cho tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Công thương cho biết, trong 9 tháng năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, đơn vị đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và giá cả hàng hóa ổn định. Hàng hóa lưu thông thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Toàn tỉnh không xảy ra tình trạng găm hàng, sốt giá hay vi phạm an toàn thực phẩm.

Các cửa hàng xăng dầu cung ứng kịp thời, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trên địa bàn không xuất hiện điểm nóng về đo lường, chất lượng hay găm hàng chờ tăng giá.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của ngành 9 tháng đầu năm 2026 và giải pháp 3 tháng cuối năm

Sở Công thương dự báo, trong thời gian còn lại của năm 2026, toàn ngành còn nhiều dư địa lớn để thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp vào GRDP của tỉnh.

Ở lĩnh vực thương mại nội địa, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ duy trì đà tăng trưởng khá, phấn đấu đạt 212.100 tỷ đồng cả năm.

Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Khánh báo cáo tình hình dịch vụ, tổng mức bán lẻ trên địa bàn Lâm Đồng

Toàn ngành phấn đấu mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 3.590 triệu USD. Trong đó, riêng kịch bản quý IV ước đạt hơn 1.029 triệu USD. Dư địa tăng trưởng tập trung mạnh vào các mặt hàng nông sản chủ lực và chế biến sâu như: cà phê, cao su và rau quả...

Về công nghiệp, ngành Công thương phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,58%. Động lực chính phụ thuộc vào sản lượng thực tế của Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông; tiến độ của các dự án mới đi vào hoạt động và sự duy trì ổn định của các doanh nghiệp chủ lực về đĩa phanh ô tô, kết cấu thép...

Tập thể lãnh đạo Ban Giám đốc Sở Công thương tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu ngành Công thương tập trung phân tích những dự án động lực, lượng hóa dòng tiền vào tăng trưởng GRDP.

Đối với giá vật liệu xây dựng, toàn ngành rà soát, nắm bắt thị trường, từ đó, tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý nếu để tình trạng tăng hàng, tăng giá.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Công thương rà soát, khai thác dư địa từ các dự án đóng góp vào tăng trưởng

"Sở cần đẩy nhanh tiến độ thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư các dự án năng lượng. Đơn vị tổ chức các chương trình kích cầu, quảng bá sản phẩm chủ lực của tỉnh để tăng giá trị", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu.

Giao nhiệm vụ cho Sở Công thương những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười biểu dương đơn vị trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, trong đó, có chỉ số công nghiệp, dịch vụ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị Sở Công thương phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, thời gian năm 2026 không còn nhiều. Tăng trưởng "2 con số" đang đặt ra cho Lâm Đồng nhiều áp lực và cần sự quyết tâm vào cuộc rất lớn.

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, Sở Công thương phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tập trung hút hút đầu tư các nhà máy vào hoạt động.

Doanh nghiệp đi vào đầu tư dự án, Lâm Đồng mới khai thác hết tiềm năng, lợi thế. Khi khai thác hiệu quả, nguồn thu của tỉnh tăng lên, kinh tế - xã hội của địa phương mới có thêm cơ hội phát triển. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Về sản phẩm OCOP của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Sở tăng cường liên kết với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch làm việc các xã, phường để linh động tận dụng trụ sở tài sản công làm không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.