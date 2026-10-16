Ngành Công Thương tạo bứt phá từ phát triển công nghệ chiến lược

Theo Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, Bộ Công Thương được giao chủ trì 3 bài toán lớn cùng các công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược liên quan. Một là, bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng cao; hiện đại hóa hệ thống điện - nhiên liệu xanh, thông minh và tự chủ. Hai là, tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất xanh, thông minh, giá trị gia tăng cao. Ba là, hiện đại hóa thương mại trong nước và ngoài nước bằng dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy.

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2159/QĐ-BCT ngày 4/9/2026 về Kế hoạch triển khai Quyết định số 808/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược. Kế hoạch của Bộ Công Thương xác định tổng cộng 22 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược, bao gồm 76 sản phẩm chi tiết. Các nhóm sản phẩm này được phân bổ theo 3 lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và thương mại.

Từ 3 bài toán lớn trên, một hệ sinh thái các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược đã được xác định, làm cơ sở để lựa chọn các doanh nghiệp hạt nhân, xây dựng các nhiệm vụ trọng điểm và huy động nguồn lực triển khai trong giai đoạn tới. Đây không chỉ là những mục tiêu phát triển của riêng ngành Công Thương mà còn là những vấn đề có ý nghĩa nền tảng đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.