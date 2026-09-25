Ngành Công Thương phổ biến quy định mới về xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Ngày 25/9, tại tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định mới về xuất xứ hàng hóa.

Hội nghị nhằm cập nhật các quy định mới, hướng dẫn nghiệp vụ về xuất xứ hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và vận dụng hiệu quả quy tắc xuất xứ để tận dụng ưu đãi thuế quan trong các FTA.