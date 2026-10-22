Ngành Công Thương phía Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số
Ngày 22/10, Bộ Công Thương phối hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII-năm 2026 với chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng nhằm khơi thông nguồn lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030”.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/nganh-cong-thuong-phia-nam-thuc-day-tang-truong-kinh-te-hai-con-so-478176.media