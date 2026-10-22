Ngành Công Thương phía Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số làm thay đổi mạnh mẽ cách thức sản xuất, tiếp nhận thông tin báo chí. Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn ghi nhận những chuyển động mới của báo chí, truyền thông trong và ngoài lực lượng Công an.