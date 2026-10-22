Ngành Công Thương phía Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh.

Trong 9 tháng của năm 2026, ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã chủ động, linh hoạt giữ vững sản xuất, bảo đảm an ninh năng lượng và lưu thông hàng hóa, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của cả nước. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn khu vực tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 2,86 triệu tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ và chiếm 48,2% quy mô thị trường cả nước. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực đạt 138,4 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ và chiếm 31,9% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN HẬU

Bên cạnh đó, hạ tầng công nghiệp, thương mại, hạ tầng năng lượng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Nhiều địa phương phía Nam đã kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các hiệp định thương mại tự do và ứng dụng thương mại điện tử.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát kỹ từng chỉ tiêu ngành, thiết lập cơ chế giám sát theo tuần, tháng đối với các nhóm doanh nghiệp, dự án lớn có khả năng đóng góp ngay dư địa sản lượng đến cuối năm 2026; quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đất đai, môi trường; bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu; phát triển bền vững thị trường trong nước, tăng cường quản lý thị trường và bảo vệ người tiêu dùng, chủ động phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu, triển khai sớm chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán 2027.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRẦN HẬU

Cùng với đó, các địa phương tập trung tăng tốc xuất khẩu và nâng chất lượng tăng trưởng; thực chất hóa liên kết vùng bằng các sản phẩm cụ thể, hình thành các chuỗi liên kết giữa các địa phương trong vùng, kết nối vùng nguyên liệu Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ với hệ thống kho lạnh, trung tâm logistics và hạ tầng cảng biển gắn với phát huy vai trò đầu mối kết nối tiêu thụ - xuất khẩu của TP Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến.

Hội nghị thống nhất chọn TP Đồng Nai là địa phương đăng cai Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XIII-năm 2027.