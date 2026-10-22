Ngành Công thương phía Nam liên kết khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu Khai mạc Hội nghị. Ảnh: BCT

Đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, Hội nghị là dịp để Bộ và các địa phương cùng đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2026, đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch năm, giải quyết những việc cần làm ngay trong quý IV và thống nhất chương trình phối hợp năm 2027.

Đánh giá kết quả 9 tháng, bà Phan Thị Thắng cho biết, 6/8 chỉ tiêu cơ bản bám sát hoặc vượt mức mục tiêu đề ra, còn 2 chỉ tiêu tiếp tục phải tăng tốc từ nay đến cuối năm, gồm chỉ tiêu về tốc độ tăng công suất nguồn điện và tăng trưởng thương mại điện tử B2C.

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, Thứ trưởng nhấn mạnh cần sự chung sức của toàn ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương với Sở Công Thương các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, khu vực phía Nam giữ vai trò hết sức quan trọng với quy mô sản xuất công nghiệp, thị trường tiêu dùng, xuất khẩu và tiềm năng năng lượng lớn.

ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BCT

Tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết vùng phía Nam ngày càng trở thành một yêu cầu khách quan và có ý nghĩa chiến lược.

Trong đó, mỗi địa phương đều có những tiềm năng, thế mạnh riêng, nhưng nếu phát triển riêng lẻ, thiếu kết nối thì sẽ khó khai thác đầy đủ các nguồn lực và cơ hội phát triển. Ngược lại, nếu phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt lợi thế bổ trợ, chúng ta có thể hình thành những chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, mở rộng không gian thị trường và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho toàn vùng.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, đối với khu vực phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế về thị trường tiêu dùng, thương mại dịch vụ, hệ thống phân phối, logistics và kết nối quốc tế. Các địa phương khác có thế mạnh về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chế biến, nguồn nguyên liệu và nhiều sản phẩm đặc trưng.

Đây là những điều kiện thuận lợi để xây dựng các chuỗi liên kết vùng phía Nam từ sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu thụ; qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phát huy tiềm năng của từng địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Khẳng định trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển chung, lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, vai trò đầu tàu không chỉ thể hiện ở quy mô kinh tế, mà còn ở trách nhiệm kết nối, chia sẻ cơ hội, tạo điều kiện để các địa phương cùng phát triển và cùng đóng góp vào sự thịnh vượng chung.

“Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục đẩy mạnh liên kết vùng phía Nam, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các địa phương và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung”, ông Nguyễn Lộc Hà chia sẻ.

Toàn cảnh Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2026. Ảnh: TCCT

Tăng trưởng trên mọi mặt

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Công Thương khu vực phía Nam tiếp tục ghi nhận những đóng góp quan trọng. Cụ thể, 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của khu vực phía Nam ước đạt 2,86 triệu tỷ đồng, tăng 16,5%, chiếm tỷ trọng 48,2% so với cả nước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 138,4 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 31,9% so với cả nước.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt. Năm 2025, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của khu vực tăng 11,1%, cao hơn mức tăng 9,2% của cả nước. Trong 9 tháng năm 2026, IIP khu vực phía Nam tăng 12,9%, trong khi cả nước tăng 12,3%.

Đối với mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Vùng Đông Nam Bộ phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10%/năm, là động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,0-9,5%/năm.

Đặc biệt, 3 tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của cả năm, đồng thời chuẩn bị điều kiện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030.

Trong giai đoạn cao điểm cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, khuyến mại tập trung, hội chợ triển lãm, hoạt động mua sắm cuối năm và các sự kiện thương mại - du lịch.

Cùng với đó, Thành phố tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hệ thống phân phối.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, kết quả 9 tháng năm 2026, sản xuất và chế biến nông thủy sản của Cần Thơ ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến thực phẩm tăng 12,1%; sản lượng thủy sản đạt khoảng 564,8 nghìn tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Sản lượng gạo xát đạt khoảng 4,32 triệu tấn; phi lê đông lạnh đạt 279.192 tấn, tăng 43,1%; tôm đông lạnh đạt 136.112 tấn, tăng 5,2%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ đạt khoảng 4,59 tỷ USD, tăng 11,7%.

Định hướng phát triển Cần Thơ thành trung tâm logistics vùng hạng I, kết hợp kho lạnh, cảng cạn, trung tâm phân phối và công nghiệp chế biến hiện đại, sẽ tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng. Việc kết nối đường bộ, đường thủy, hàng không với hệ thống cảng biển, trong đó có định hướng phát triển cảng Trần Đề, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí đưa nông thủy sản ra thị trường, tạo nền tảng cho phát triển chuỗi giá trị nông thủy sản bền vững.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự đã đề xuất các sáng kiến hợp tác, liên kết vùng, tổ chức không gian phát triển ngành trong giai đoạn mới; tổ chức rút kinh nghiệm về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực Công thương.

Trong chuỗi sự kiện ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2026, Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI năm 2026 sẽ diễn ra ngày 23/10, với chủ đề "Đổi mới công tác khuyến công, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới". Điểm nhấn về xúc tiến thương mại trong chuỗi sự kiện là Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, sẽ khai mạc chiều 23/10 và diễn ra đến hết ngày 27/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Hội chợ có quy mô khoảng 350 gian hàng.