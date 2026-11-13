Ngành Công Thương: Phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hiện đại

Ngày 11/11/2026, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 2991/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 4/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành Công Thương

Thực hiện Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 4/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược”, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của Bộ Công Thương tại Điều 2 và Phụ lục kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg; xác định rõ nhiệm vụ, đơn vị chủ trì/đầu mối, đơn vị phối hợp, kết quả, sản phẩm và thời hạn hoàn thành.

Đồng thời, hình thành hệ thống hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm của ngành Công Thương đồng bộ, kết nối, khai thác dùng chung, phục vụ trực tiếp 3 bài toán lớn và 22 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược của ngành đã được xác định tại Kế hoạch triển khai Quyết định số 808/QĐ-TTg; từng bước làm chủ công nghệ lõi trong các lĩnh vực năng lượng và vật liệu tiên tiến, robot và tự động hóa, công nghệ số, biển - đại dương - lòng đất; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm.

Thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất giữa các đơn vị thuộc Bộ với Bộ Khoa học và Công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quản lý, vận hành phòng thí nghiệm, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đối tác quốc tế.

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm của ngành Công Thương hiện đại, đồng bộ, kết nối và khai thác dùng chung trong hệ thống quốc gia; tập trung vào các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và thương mại; hình thành năng lực nghiên cứu, thử nghiệm, đo lường, kiểm định, chứng nhận, sản xuất thử và thương mại hóa công nghệ của ngành; góp phần nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ, phát triển công nghệ chiến lược, tự chủ công nghệ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Cụ thể đến năm 2030, hoàn thành đầy đủ, đúng tiến độ 100% nhiệm vụ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg; 100% nhiệm vụ được theo dõi, kiểm tra, đánh giá và báo cáo theo quy định.

Trong năm 2026, hoàn thành rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm của ngành và hồ sơ đề xuất nâng cấp hoặc đầu tư mới của Bộ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; trong năm 2027, hoàn thành phương án tái cơ cấu 2 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia do Bộ là cơ quan chủ quản.

Phấn đấu tối thiểu 2 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia hoặc trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia do tổ chức thuộc ngành Công Thương quản lý, vận hành được lựa chọn nâng cấp, đầu tư trong danh mục quốc gia, ưu tiên lĩnh vực năng lượng và vật liệu tiên tiến (thiết bị điện cao áp và siêu cao áp, BESS, pin và ắc quy, hydro xanh, nhiên liệu sạch, thu giữ và lưu trữ các-bon), robot và tự động hóa - sản xuất thông minh (hàn, xử lý bề mặt, robot công nghiệp, chế tạo tiên tiến), vật liệu và thiết bị cho đường sắt tốc độ cao; đưa vào vận hành theo tiến độ dự án được phê duyệt.

Đến năm 2030, làm chủ tối thiểu 3 công nghệ lõi phục vụ trực tiếp sản phẩm công nghệ chiến lược của ngành thông qua nhiệm vụ đặt hàng cho hệ thống; hàng năm đặt hàng, giao trực tiếp tối thiểu 3 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, thử nghiệm cho các trung tâm, phòng thí nghiệm có năng lực phù hợp.

100% trung tâm, phòng thí nghiệm của ngành trong hệ thống kết nối, công khai, cập nhật thông tin về năng lực, trang thiết bị, dịch vụ, điều kiện tiếp cận trên nền tảng số quốc gia; mỗi phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia gắn với ít nhất 1 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoặc cụm liên kết viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp - cơ quan quản lý nhà nước theo mô hình 3 nhà của ngành Công Thương; có ít nhất 1 nhóm nghiên cứu mạnh và 1 chương trình, thỏa thuận hợp tác quốc tế.

100% tổ chức quản lý, vận hành có phương án nhân sự lõi, cơ chế tài chính, phương án khai thác dùng chung được phê duyệt trước khi vận hành chính thức; đạt tối thiểu 70% các chỉ số hiệu quả hoạt động đã cam kết sau 3 năm vận hành.

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Định hướng đến năm 2035, tiếp tục nâng cấp, đầu tư, hoàn thiện hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm của ngành; có ít nhất 1 trung tâm thử nghiệm hoặc phòng thí nghiệm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực về lĩnh vực năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc robot và tự động hóa; kết nối với các mạng lưới hạ tầng nghiên cứu tiên tiến trong khu vực và quốc tế.Cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước về nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, đánh giá và sản xuất thử đối với sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và thương mại; thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp và lan tỏa công nghệ trong toàn ngành.