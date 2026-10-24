Ngành Công Thương phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” và khởi động Cuộc thi về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Lễ phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” sẽ diễn ra vào 9h00, thứ Ba, ngày 27/10/2026, tại trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các cơ quan, đơn vị và người lao động trong Ngành.

Sự kiện do Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo từ mỗi cán bộ, người lao động

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được phát động nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Công Thương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Thông qua phong trào, những ý tưởng đổi mới không chỉ được khuyến khích trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mà còn có thể bắt đầu từ chính những công việc thường ngày, từ cải tiến phương pháp làm việc, đơn giản hóa quy trình đến ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Điểm đáng chú ý của chương trình là việc phát động phong trào thi đua gắn với khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”. Đây là hoạt động nhằm tìm kiếm, ghi nhận và thúc đẩy ứng dụng những giải pháp có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương.

Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào sản xuất thép tại Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL.

Trước đó, ngày 15/10/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2681/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”. Việc khởi động Cuộc thi cùng với phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được kỳ vọng tạo thêm động lực để các ý tưởng sáng tạo được phát hiện, tiếp nhận và từng bước đưa vào thực tiễn.

Đưa đổi mới sáng tạo trở thành hoạt động thường xuyên

Theo chương trình dự kiến, sau phần phát biểu khai mạc của lãnh đạo Bộ Công Thương và phát biểu của lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu phong trào thi đua, kênh tiếp nhận sáng kiến và hướng dẫn tham gia Cuộc thi.

Ngay sau đó là nghi thức phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày”, khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” và kích hoạt cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến thi đua dự kiến diễn ra từ 9h25 đến 9h35.

Chương trình còn có phần phát biểu hưởng ứng của đại diện người lao động, trình chiếu video về Chương trình Đổi mới sáng tạo của ngành Công Thương, giới thiệu các hoạt động tương tác với robot humanoid và biểu diễn flashmob kết hợp giao lưu giữa nghệ sĩ với robot.

Bên cạnh các hoạt động chính, đại biểu tham dự sẽ được tham quan sảnh thông tin tuyên truyền về việc Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thợ lò Than Vàng Danh làm chủ công nghệ sản xuất hiện đại giúp nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn. Ảnh: Phạm Cường

Việc tổ chức đồng thời phong trào thi đua và cuộc thi chuyên đề là một trong những hoạt động cụ thể nhằm đưa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW vào thực tiễn hoạt động của ngành Công Thương, trong đó chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp đổi mới sáng tạo không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan nghiên cứu hay đơn vị chuyên trách về công nghệ, mà còn là trách nhiệm và cơ hội đóng góp của mỗi cá nhân trong toàn Ngành.

Từ những sáng kiến nhỏ trong công việc hằng ngày đến các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng rộng rãi, phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” được kỳ vọng góp phần hình thành môi trường khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Công Thương trong giai đoạn mới.