Ngành Công Thương phát động phong trào 'Sáng kiến mỗi ngày'

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” năm 2026, đồng thời khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”. Hai hoạt động hướng tới việc đưa sáng kiến từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh vào ứng dụng, tạo giá trị thiết thực cho hoạt động của ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại lễ phát động.

Đối với ngành Công Thương, yêu cầu này gắn với ba bài toán lớn: bảo đảm an ninh năng lượng; nâng cao tính tự chủ của công nghiệp, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị; hiện đại hóa thương mại thông qua dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy.

Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học trong ngành đã từng bước chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang xây dựng danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với hoạt động vận hành, sản xuất và thị trường. Tuy nhiên, để đổi mới sáng tạo tạo ra hiệu quả rộng hơn, cần có cơ chế khuyến khích các ý tưởng từ thực tiễn, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ và nhân rộng những mô hình đã chứng minh được hiệu quả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày”.

Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” được triển khai theo hướng khuyến khích mỗi cá nhân, đơn vị chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất cải tiến và áp dụng giải pháp phù hợp với công việc. Trong khi đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” tạo không gian để các tập thể giới thiệu, hoàn thiện và phát triển những mô hình có khả năng ứng dụng rộng rãi.

“Mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và được chia sẻ, nhân rộng, sẽ tạo nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Để hai hoạt động đi vào thực chất, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị tổ chức tiếp nhận, đánh giá sáng kiến theo những tiêu chí rõ ràng, chú trọng tính mới, giá trị thực tiễn, hiệu quả và khả năng nhân rộng. Lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cần tạo điều kiện để người lao động tham gia, đồng thời tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tôn vinh các sáng kiến tiêu biểu.

Từ góc độ tổ chức công đoàn, bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, cho biết các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn và thực tiễn sản xuất, kinh doanh đã được chú trọng trong nhiều năm qua. Hằng năm, hàng trăm nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp sáng tạo góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc, làm lợi cho các đơn vị hàng nghìn tỷ đồng.

Quang cảnh lễ phát động.

Theo kế hoạch, phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” tiếp nhận các sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026. Hồ sơ tham gia được tiếp nhận đến hết ngày 30/11/2026. Dự kiến trong tháng 12/2026, Ban Tổ chức sẽ biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu và 15 tập thể có thành tích xuất sắc.

Đối với cuộc thi về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mỗi đội gồm ít nhất ba thành viên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc tổ chức có giải pháp trong lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Hồ sơ được tiếp nhận đến ngày 20/11/2026. Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn 10-15 đội qua vòng sơ khảo để tập huấn, hoàn thiện giải pháp, trước khi chọn năm đội vào chung kết trong tháng 12/2026.

Cuộc thi có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, một giải Nhì 20 triệu đồng, một giải Ba 15 triệu đồng và hai giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Việc phát động phong trào và khởi động cuộc thi đặt trọng tâm vào khả năng chuyển hóa ý tưởng thành kết quả cụ thể. Hiệu quả của chương trình vì thế không chỉ nằm ở số lượng sáng kiến được ghi nhận, mà còn ở mức độ ứng dụng, giá trị làm lợi và khả năng nhân rộng trong thực tiễn hoạt động của ngành Công Thương.