Ngành Công Thương Nghệ An bám sát kịch bản tăng trưởng 2 con số
Trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh Nghệ An, công nghiệp và thương mại giữ vai trò quan trọng. Trong 10 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 21,18%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 125.578,83 tỷ đồng, tăng 13,71%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 5.183 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những kết quả đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/nganh-cong-thuong-nghe-an-bam-sat-kich-ban-tang-truong-2-con-so-482959.media