Ngành Công Thương miền Trung - Tây Nguyên tăng cường liên kết, hướng đến tăng trưởng hai con số

Sáng 10/11, tại Quảng Ngãi, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động ngành Công Thương khu vực 10 tháng năm 2026, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thực tiễn và tăng cường kết nối, liên kết vùng giữa các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên hướng tới về đích thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2027 và những năm tiếp theo.