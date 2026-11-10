Ngành Công Thương miền Trung - Tây Nguyên tăng cường liên kết, hợp tác phát triển

Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026 có sự tham dự của Lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi; Sở Công Thương 11 tỉnh, thành phố trong khu vực cùng đại diện các hội, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Công Thương trong 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026; nhận diện những khó khăn, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027.

Tăng cường phối hợp giữa ngành Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi

Trong khuôn khổ Hội nghị, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành Công Thương.

Đại diện hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành Công Thương.

Đại diện hai đơn vị ký kết là ông Nguyễn Thanh Mân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi và ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy kết nối, hợp tác và phát triển ngành Công Thương giữa hai địa phương.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Cũng tại Hội nghị, Bộ Công Thương tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 2 Sở Công Thương, 11 tập thể và 30 cá nhân thuộc ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương trao Bằng khen cho đại diện hai Sở Công Thương; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng hai Sở Công Thương.

Theo Quyết định số 1813/QĐ-BCT ngày 18/7/2026, 2 đơn vị được khen thưởng gồm Sở Công Thương tỉnh Nghệ An và Sở Công Thương thành phố Huế. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đã trao Bằng khen cho đại diện hai đơn vị.

Trân trọng kính mời Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương lên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể thuộc các Sở Công Thương miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Quyết định số 1814/QĐ-BCT ngày 18/7/2026, 11 tập thể thuộc Sở Công Thương các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên được nhận Bằng khen. Trong đó, Nghệ An có 4 tập thể, Thanh Hóa có 1 tập thể, Hà Tĩnh có 1 tập thể, Quảng Trị có 2 tập thể và Quảng Ngãi có 3 tập thể.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương trao Bằng khen cho 11 cá nhân thuộc ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025

Đối với cá nhân, có 30 người được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen. Tại Hội nghị, Ban Tổ chức trực tiếp trao thưởng cho 11 cá nhân có mặt, gồm đại diện các Sở Công Thương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Các cá nhân còn lại nhận Bằng khen thông qua Ban Tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương trao Bằng khen cho 11 cá nhân thuộc ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025

Hoạt động khen thưởng thể hiện sự ghi nhận của Bộ Công Thương đối với những đóng góp, nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua năm 2025; qua đó động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (Theo Quyết định số 1813/QĐ-BCT và 1814/QĐ-BCT ngày 18/7/2026) *02 Sở Công Thương: Sở Công Thương tỉnh Nghệ An; Sở Công Thương thành phố Huế. *Các tập thể gồm: - Nghệ An (4): Phòng Quản lý Thương mại; Phòng Quản lý Năng lượng; Đội Quản lý thị trường số 9; Văn phòng Sở. - Thanh Hóa (1): Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Quản lý thị trường. - Hà Tĩnh (1): Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. - Quảng Trị (2): Phòng Quản lý Công nghiệp; Phòng Tổ chức hành chính. - Quảng Ngãi (3): Phòng Tổ chức hành chính; Chi cục Quản lý thị trường; Văn phòng Sở. - Đắk Lắk (1): Phòng Quản lý Thương mại. *11 cá nhân được trao Bằng khen tại Hội nghị: 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương Nghệ An. 2. Ông Dương Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh. 3. Ông Vũ Nam Long, Viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh. 4. Ông Lê Minh Phương, Trưởng phòng Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. 5. Bà Nguyễn Thị Tường Vi, Chuyên viên Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 6. Ông Trần Ngọc Phú, Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 7. Bà Lê Hoàng Liên Hoa, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 8. Bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 9. Ông Bùi Hữu Phúc, Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 10. Ông Huỳnh Thế Hùng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 11. Ông Tạ Huy, Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài 11 cá nhân được trao trực tiếp tại Hội nghị, các cá nhân còn lại trong tổng số 30 cá nhân được khen thưởng sẽ nhận Bằng khen thông qua Ban Tổ chức.