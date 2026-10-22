Ngành công thương Lâm Đồng và 'cuộc đua' 60 ngày 'nước rút'

Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông đi vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng cuối năm

Khơi thông công nghiệp, năng lượng

Sau 9 tháng năm 2026, GRDP Lâm Đồng tăng 8,51% so với cùng kỳ. Riêng quý III/2026, GRDP đạt 9,65%. Kết quả cho thấy nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng, nhưng để chạm mục tiêu "2 con số", tỉnh cần một cú bứt tốc mạnh mẽ trong quý IV/2026.

Áp lực không còn nằm ở việc xác định dư địa tăng trưởng, mà ở khả năng huy động đồng bộ nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc và tạo thêm sản lượng trong thời gian ngắn.

Công nghiệp là một trong những động lực cần được phát huy ngay. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 12,02% so với cùng kỳ, thấp hơn kịch bản 12,94%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 tại Lâm Đồng tăng 12,02% so với cùng kỳ, thấp hơn kịch bản 12,94%

Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 19,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,26%. Mặc dù có nhiều đột phá, nhưng kết quả này vẫn chưa đạt kịch bản là 23,28%. Sản xuất và phân phối điện tăng 7,86%. Những con số này cho thấy sản xuất công nghiệp đang tăng trưởng khá, song vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu đặt ra.

Điểm sáng là cả 18/18 sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều ước tăng sản lượng; trong đó, 12 sản phẩm tăng "2 con số". Đây là cơ sở để kỳ vọng sản xuất tiếp tục khởi sắc nếu doanh nghiệp duy trì đơn hàng, khai thác hiệu quả công suất và đẩy nhanh tiến độ vận hành các dự án mới.

Ngành công thương Lâm Đồng đặt mục tiêu IIP cả năm tăng 15,58%

Ngành công thương đặt mục tiêu IIP cả năm tăng 15,58%. So với mức tăng 12,02% sau 9 tháng, mục tiêu này đòi hỏi công nghiệp phải tăng tốc đáng kể trong quý IV/2026.

Khả năng hoàn thành phụ thuộc vào sản lượng của các doanh nghiệp chủ lực, tiến độ hoạt động của những dự án mới. Việc tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng là yếu tố quyết định.

Một động lực kỳ vọng đóng góp lớn vào GRDP là Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông khi đã cho ra sản phẩm đầu tiên trong tháng 7/2026. Theo kế hoạch của ngành công thương, nhà máy dự kiến vận hành trong tháng 11, với sản lượng năm 2026 ước đạt hơn 80.900 tấn.

Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng Nguyễn Bá Út

Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án sẽ bổ sung sản lượng công nghiệp. Đây là tiền đề mở ra nhu cầu đối với nhiều ngành nghề như: vận tải, logistics, dịch vụ và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng Nguyễn Bá Út

Năng lượng cũng là dư địa lớn của Lâm Đồng. Toàn tỉnh hiện có 106 dự án phát điện đang vận hành, tổng công suất hơn 8.249 MW. Giai đoạn 2026 - 2030, quy hoạch có 64 dự án nguồn điện với tổng công suất trên 10.700 MW.

Tuy nhiên, tiềm năng này cần được chuyển hóa thành năng lực cung ứng và giá trị kinh tế thực tế. Một số dự án còn vướng mắc về quy hoạch, thủ tục và điều kiện vận hành.

Trong đó, 5/6 dự án điện gió được đề cập tại buổi làm việc với ngành công thương đã cơ bản hoàn thành xây dựng nhưng chưa thể vận hành thương mại do chồng lấn quy hoạch khoáng sản. Đây là những "điểm nghẽn" cần được xử lý quyết liệt.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tại buổi làm việc với Sở Công thương ngày 16/10

Tại buổi làm việc với Sở Công thương vào ngày 16/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu ngành công thương tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Ngành công thương xác định rõ trách nhiệm trong tháo gỡ vướng mắc. Quan điểm xuyên suốt là không để nguồn lực đầu tư bị đình trệ kéo dài, không để dự án đã có điều kiện triển khai tiếp tục chậm đưa vào khai thác. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Tăng tốc xuất khẩu, kích cầu sức mua nội địa

Nếu công nghiệp tạo thêm năng lực sản xuất, xuất khẩu sẽ mở rộng đầu ra và đưa giá trị hàng hóa của Lâm Đồng đến các thị trường. Trong 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 2.560 triệu USD, tăng 4,17% so với cùng kỳ.

Để đạt mục tiêu 3.590 triệu USD, quý IV/2026, Lâm Đồng cần thực hiện hơn 1.029 triệu USD. Cụ thể, trong tháng 10 phải đạt mức 308,1 triệu USD; tháng 11 là 342 triệu USD và tháng 12 là 379,6 triệu USD.

Các con số cho thấy áp lực tăng tốc rất rõ. Kim ngạch xuất khẩu cần tăng dần qua từng tháng, trong khi doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn hàng, chất lượng, tiến độ chế biến và giao hàng. Dư địa nằm ở những mặt hàng bước vào mùa thu hoạch, nhất là cà phê, cao su, rau, quả và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Thị trường nội địa cũng là động lực quan trọng trong những tháng cuối năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt 150.375 tỷ đồng, tăng 19,03% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành mục tiêu 212.100 tỷ đồng, quý IV/2026, tỉnh cần đạt thêm khoảng 61.725 tỷ đồng. Bình quân, mỗi tháng Lâm Đồng cần phải thực hiện hơn 20.500 tỷ đồng.

Thực tế, giai đoạn cuối năm thường có nhu cầu cao đối với hàng tiêu dùng, thực phẩm, dịch vụ ăn uống, lưu trú và du lịch... Đây là cơ hội để doanh nghiệp tăng doanh thu thông qua các chương trình kích cầu, khuyến mại, kết nối cung cầu và mở rộng hệ thống phân phối.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2026 tại Lâm Đồng đạt 150.375 tỷ đồng, tăng 19,03% so với cùng kỳ

Việc đưa sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP vào các kênh bán lẻ, điểm du lịch cũng góp phần mở rộng đầu ra, hỗ trợ cơ sở sản xuất và doanh nghiệp nhỏ.

Tuy nhiên, tăng trưởng thương mại cần gắn với năng lực cung ứng của doanh nghiệp và sức mua thực tế. Khi hàng hóa được tiêu thụ tốt hơn, cơ sở sản xuất có điều kiện mở rộng hoạt động, duy trì việc làm... Sự kết nối giữa sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo thêm giá trị cho nền kinh tế địa phương.