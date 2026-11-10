Ngành Công thương khu vực miền trung-Tây Nguyên tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Công thương cho Sở Công thương tỉnh Nghệ An và thành phố Huế. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Mười tháng năm 2026, ngành Công thương khu vực miền trung-Tây Nguyên gồm 11 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP, ổn định thị trường, bảo đảm cung-cầu hàng hóa và tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) có 9/11 địa phương tăng trên 10%. Trong đó, Hà Tĩnh tăng 42,17%, Nghệ An 21,49%, Quảng Trị 15,49%, Quảng Ngãi 13,8%, Đắk Lắk 13,54%, Lâm Đồng 12,53%, Thanh Hóa 11,12%, Huế 10,95%, Đà Nẵng 10,12%. Ước cả năm 2026, IIP hầu hết địa phương tăng từ 10,2%-21,5%, qua đó, góp phần nâng tỷ trọng công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu và đặc trưng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cùng với sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 17,7%; thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa thiết yếu được bảo đảm. Đồng thời, xuất nhập khẩu duy trì đà tăng; doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, cơ cấu sản phẩm và mở rộng thị trường, góp phần tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Điểm nổi bật, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến thương mại, khuyến công, phát triển công nghiệp hỗ trợ và đổi mới phương thức quản lý.

Lãnh đạo Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đồng thời, tăng cường hợp tác trong công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại và logistics; trao đổi thông tin, kết nối cung-cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, khai thác lợi thế về nguyên liệu, giao thông, cửa khẩu và cảng biển.

Với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, tại hội nghị, ngành Công thương khu vực miền trung-Tây Nguyên đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đó là, tiếp tục duy trì tăng trưởng công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu và hàng thiết yếu; thúc đẩy xuất khẩu gắn với đa dạng hóa thị trường, khai thác FTA; phát triển thị trường trong nước; tăng cường quản lý khoáng sản đúng quy hoạch, giấy phép và trữ lượng.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết vùng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thương mại điện tử và logistics; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính và bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Với mục tiêu cụ thể, toàn khu vực phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 10%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.090 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2026. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 45.405 triệu USD, tăng 10%. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 44.834 triệu USD, tăng 11,8%.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm, với tinh thần “liên kết để cùng phát triển, hợp tác để cùng thành công”, việc hội nghị ngành Công thương khu vực miền trung-Tây Nguyên thống nhất được nhiều định hướng quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác mới và tạo thêm động lực phát triển cho vùng trong năm 2027 và giai đoạn tới.

Đồng chí mong muốn Bộ Công thương tiếp tục là cơ quan định hướng, chỉ đạo rõ nét về cơ chế phối hợp: rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, có các sản phẩm cụ thể, kết nối cụ thể.

Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái yêu cầu các Sở Công thương khu vực miền trung-Tây Nguyên cần tập trung xử lý ngay những tồn tại, hạn chế mà hội nghị đã chỉ ra. Trong đó, phải xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Trước mắt, phải giữ nhịp sản xuất và hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2026; đồng thời, chủ động chuẩn bị kế hoạch năm 2027 ngay từ bây giờ, theo mục tiêu tăng trưởng và khả năng thực hiện của địa phương.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, về năng lượng, cần bảo đảm cung ứng và phát triển đồng bộ nguồn điện với lưới điện; về công nghiệp và khoáng sản, cần tháo gỡ ngay các vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; về thị trường trong nước, việc cần chuẩn bị ngay là nguồn hàng và mạng lưới cung ứng cuối năm, dịp Tết.

Đối với xuất nhập khẩu, cần nâng cao năng lực doanh nghiệp và đa dạng hóa thị trường; nắm sát những nhóm hàng có lợi thế, từ sản phẩm chế biến, chế tạo đến nông, lâm, thủy sản, để xác định thị trường và khách hàng phù hợp; hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu, đa dạng hóa nhà cung cấp, phối hợp với các cơ quan liên quan tạo thuận lợi cho thông quan.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Công thương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công thương Việt Nam. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với logistics, cần phối hợp kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp ở Tây Nguyên và các địa phương trong vùng với cảng biển, cửa khẩu và các hành lang kinh tế đông-tây.

“Việc đầu tư trung tâm logistics phải gắn với nhu cầu thực tế, khả năng thu hút doanh nghiệp và khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có. Qua đó, giảm chi phí bảo quản, vận chuyển và hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa của cả vùng”, Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ trưởng Công thương trao tặng Bằng khen 13 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công thương Việt Nam.