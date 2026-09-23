Ngành Công Thương Gia Lai cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng đổi mới công nghệ, chuyển đổi số

Đổi mới công nghệ gắn với nâng cao năng suất, sức cạnh tranh

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại Gia Lai, tinh thần này đang được cụ thể hóa từ những yêu cầu thực tế của sản xuất.

Công ty TNHH May Hoài Sơn (phường Hoài Nhơn Bắc) là một ví dụ. Doanh nghiệp hiện có khoảng 500 lao động, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ. Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ, doanh nghiệp từng bước đầu tư thiết bị phù hợp với từng công đoạn sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công.

Công ty TNHH May Hoài Sơn từng bước đầu tư thiết bị phù hợp với từng công đoạn sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công. Ảnh: Công ty TNHH May Hoài Sơn

Trong đó, hệ thống máy nối chun tự động giúp năng suất tăng khoảng 2 lần, đồng thời nâng độ chính xác trong sản xuất. Năm 2026, May Hoài Sơn mở rộng thêm khoảng 6.900 m² nhà xưởng, kho bãi và dự kiến tăng khoảng 100 lao động. Việc mở rộng sản xuất được thực hiện song song với đầu tư công nghệ, nâng chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về môi trường của thị trường xuất khẩu.

Từ thực tế doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra với cơ quan quản lý là tạo môi trường thuận lợi để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Đây cũng là hướng được Sở Công Thương Gia Lai xác định trong Kế hoạch số 36/KH-SCT triển khai thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 22-KH/TU ngày 3/9/2025 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW sau sáp nhập. Kế hoạch xác định rõ việc thúc đẩy doanh nghiệp trong lĩnh vực Công Thương tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Tiếp đó, trong Kế hoạch số 29/KH-SCT ngày 25/3/2026 về thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và an ninh mạng năm 2026, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai xác định năm 2026 là giai đoạn tăng tốc, đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng thực chất, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Theo đó, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được gắn với nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, thương mại. Đồng thời, Sở tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát triển tài sản trí tuệ và xây dựng thương hiệu.

Số hóa quản lý, phát triển thương mại điện tử và sản xuất thông minh

Theo Kế hoạch đề ra, trong năm 2026, Sở Công Thương Gia Lai đặt mục tiêu 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục hành chính đủ điều kiện; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,7%; hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến đạt từ 90% trở lên; thanh toán trực tuyến đạt 92% và tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,7%.

Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được đặt mục tiêu thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch. Sở cũng thực hiện nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ trong trường hợp hệ thống đã kết nối và khai thác được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc số hóa, tái sử dụng dữ liệu được kỳ vọng góp phần cắt giảm thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Cùng với chính quyền số, kinh tế số được xác định là một hướng trọng tâm. Ngành Công Thương Gia Lai đặt mục tiêu phát triển mạnh thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, góp phần đưa tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh đạt 15%. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ được đặt mục tiêu đạt 20%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai đều đã có mặt trên sàn thương mại điện tử.

Sở cũng tăng cường đưa sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử, khuyến khích, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch trên môi trường số. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành chương trình đẩy mạnh sản xuất thông minh, tạo điều kiện để công nghệ và dữ liệu được ứng dụng sâu hơn trong hoạt động sản xuất.

Trong lĩnh vực năng lượng, Sở tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai các dự án điện theo quy hoạch, rà soát, cập nhật phương án phát triển mạng lưới cấp điện; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định.

Để bảo đảm các nhiệm vụ đi vào thực chất, Sở yêu cầu phân công theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Kết quả thực hiện chuyển đổi số cũng được xác định là một trong những cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân được giao phụ trách.

Tinh thần này phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh Gia Lai trong triển khai Nghị quyết 57. Theo báo cáo tại phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai, diễn ra ngày 6/8/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 170/275 nhiệm vụ do Trung ương giao, đạt 61,82%; đối với Kế hoạch số 42-KH/TU của Tỉnh ủy, đã hoàn thành 48/94 nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham quan các gian hành trưng bày tại Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8 (VCCA-2026). Ảnh: VGP

Tại phiên họp, tỉnh tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ xây dựng kế hoạch sang tổ chức thực hiện, lấy sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực chất làm thước đo.

Đối với ngành Công Thương, yêu cầu này đang được cụ thể hóa từ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, số hóa hoạt động quản lý, phát triển thương mại điện tử đến thúc đẩy sản xuất thông minh. Qua đó, Nghị quyết 57 từng bước được chuyển thành những nhiệm vụ cụ thể, gắn với năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và hiệu quả phát triển của ngành Công Thương Gia Lai.