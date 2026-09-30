Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

Chiều 30/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng năm 2026, đồng thời triển khai nhiệm vụ tháng 10 và những tháng cuối năm.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. (Ảnh: Báo Công Thương)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, tham dự có Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn cùng lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ, một số tập đoàn, doanh nghiệp. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với các Sở Công Thương địa phương và hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

6/8 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bùi Huy Sơn cho biết, theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Bộ Công Thương được giao 8 chỉ tiêu tăng trưởng.

Sau 9 tháng, 6/8 chỉ tiêu đã đạt hoặc vượt mục tiêu. Trong đó, 3 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu tăng 24%, cao hơn 7,3 điểm phần trăm so với kế hoạch 9 tháng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13,1-13,6%, nằm trong dải mục tiêu cả năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,1-12,2%, cơ bản bám sát kịch bản đề ra.

Trong lĩnh vực năng lượng, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu tăng 9,5%. Tỷ lệ dự phòng công suất nguồn đạt 26,3% và tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 68%, đều cao hơn mục tiêu.

Hai chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu gồm tổng công suất nguồn điện 9 tháng chỉ tăng khoảng 3,5%, thấp hơn mức tối thiểu 6,6%; và tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C đạt 19,5%, chưa nằm trong mục tiêu 20-22%.

Theo ông Bùi Huy Sơn, đây là những nội dung cần được tập trung theo dõi trong quý IV, nhất là tiến độ đưa các dự án nguồn điện mới vào vận hành.

Bên cạnh các chỉ tiêu tăng trưởng, cán cân thương mại cũng đặt ra vấn đề cần lưu ý khi 9 tháng ghi nhận nhập siêu 21,83 tỷ USD. Nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cho thấy sức ép đối với cân đối thương mại trong những tháng cuối năm.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bùi Huy Sơn báo cáo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ giải pháp trong quý IV/2026. (Ảnh: Báo Công Thương)

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đánh giá, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thị trường trong nước tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, song dư địa an toàn không lớn. Công suất nguồn điện, chất lượng tăng trưởng xuất khẩu, nhập siêu, giá năng lượng và diễn biến tài chính quốc tế tiếp tục là những yếu tố cần được theo dõi sát.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn của sản xuất và năng lượng

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sau 9 tháng, hoạt động sản xuất, thương mại và năng lượng nhìn chung duy trì đà tăng, nhưng mức độ phục hồi giữa các ngành, địa phương chưa đồng đều.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số. IIP tháng 9/2026 ước tăng khoảng 16,6-16,9% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 9 tháng tăng khoảng 12,1-12,2%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, tăng gần 13%.

Thị trường trong nước tiếp tục đóng vai trò điểm tựa khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13,1-13,6%.

Xuất khẩu tăng mạnh 24%, song cơ cấu tăng trưởng còn có sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực doanh nghiệp. Khu vực FDI chiếm 80,9% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 29,2%, trong khi xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước chỉ tăng 6,1%.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch tăng 36,9%, cao hơn 12,9 điểm phần trăm so với tốc độ tăng xuất khẩu. Khoảng 90,5% kim ngạch nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, mức độ tập trung nguồn cung vẫn là vấn đề cần được quan tâm.

Trong lĩnh vực điện và năng lượng, hệ thống cơ bản đáp ứng nhu cầu, song việc bổ sung công suất nguồn vẫn là điểm nghẽn. Công suất nguồn điện 9 tháng mới tăng khoảng 3,5%, trong khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất tiếp tục gia tăng.

Thương mại điện tử cũng ghi nhận những diễn biến trái chiều. Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 68%, vượt mục tiêu, nhưng quy mô thị trường B2C mới tăng 19,5%. Do đó, trong quý IV, trọng tâm không chỉ là mở rộng số lượng doanh nghiệp tham gia mà còn phải nâng hiệu quả giao dịch, chất lượng dịch vụ và năng lực quản lý các nền tảng số.

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, Bộ Công Thương xác định một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV.

Đối với sản xuất công nghiệp, Bộ sẽ rà soát từng ngành, từng địa phương có mức tăng thấp hơn kịch bản; xác định cụ thể phần thiếu hụt và khả năng đóng góp trong những tháng cuối năm. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực chế biến, chế tạo, đơn hàng, nguyên liệu và các dự án có khả năng nhanh chóng tạo thêm sản lượng.

Trong lĩnh vực điện và năng lượng, Bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm; xây dựng phương án cung ứng điện theo các kịch bản phụ tải, đồng thời bảo đảm nhiên liệu và dự trữ.

Với hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ tiếp tục theo dõi sát diễn biến theo từng nhóm hàng, thị trường và khu vực doanh nghiệp; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường và tăng cường cảnh báo sớm về thuế quan, phòng vệ thương mại, xuất xứ, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc.

Đối với thị trường trong nước, các chương trình kích cầu, kết nối cung - cầu, khuyến mại tập trung và phát triển hệ thống phân phối tiếp tục được triển khai.

Trong thương mại điện tử, mục tiêu được đặt ra là đưa tăng trưởng thị trường B2C vào dải 20-22%, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác hiệu quả kênh số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Công tác xác thực người bán, chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý cũng được chú trọng.

Đẩy nhanh hoàn thiện thể chế

Báo cáo về công tác pháp chế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngô Đức Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Bộ Công Thương đã ban hành các quyết định, chỉ thị và phê duyệt 19 kế hoạch rà soát, kiểm tra; hoàn thành 100% nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương giao.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngô Đức Minh báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Báo Công Thương)

Khối lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong quý III tăng lên 169 văn bản, cao hơn 23% so với cùng kỳ; trong đó đã trình và ban hành 110 văn bản, đạt 65%.

Bộ cũng hoàn thành 100% chương trình lập pháp với 4 dự án luật, gồm 1 luật đã được thông qua và 3 dự án đang hoặc sẽ trình Quốc hội xem xét.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế vẫn còn một số khó khăn như quản trị tiến độ chưa sát, quy trình xử lý phức tạp và việc chia sẻ dữ liệu giữa Trung ương với địa phương chưa đồng bộ.

Trong quý IV/2026 và đầu năm 2027, công tác thể chế tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính: phục vụ tiến độ 3 dự án luật trình Quốc hội; hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết luật, trong đó có Nghị định quy định chi tiết Luật Dầu khí sửa đổi; đồng thời xử lý các văn bản thuộc lĩnh vực địa chất - khoáng sản mới được tiếp nhận.

Tại hội nghị, đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các Sở Công Thương địa phương và hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài sẽ trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2026.