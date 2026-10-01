Ngành công thương: Đưa Nghị quyết 57 thành động lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đây là hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới.

Năm 2026, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW tại Bộ Công thương đã có sự chuyển biến rõ nét từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy sản phẩm và kết quả đầu ra làm thước đo. Ngành công thương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thị trường, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn hạ tầng số, đồng thời hỗ trợ hàng ngàn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ minh bạch nguồn gốc xuất xứ và bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử.

Cụ thể hóa Nghị quyết 57, ngành công thương hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ minh bạch nguồn gốc xuất xứ qua mã QR, bảo đảm an toàn thực phẩm. (Ảnh: Mai Huyên-Minh Khuyên)

Kế thừa những kết quả tích cực đó, theo kế hoạch, ở cấp Trung ương, Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 sẽ được tổ chức làm hoạt động trọng tâm, kết hợp với các chương trình cộng đồng và hoạt động hưởng ứng phù hợp. Bộ Công thương chú trọng triển khai linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn và nâng cao kỹ năng cho người tiêu dùng; đặc biệt nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ có trách nhiệm, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng và tăng cường hỗ trợ nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Tại các địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế để chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực tổ chức triển khai. Kế hoạch yêu cầu bảo đảm 100% các khu chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn đều có hình thức tuyên truyền, quảng bá phù hợp.

Sử dụng QR Code không chỉ minh bạch giao dịch mà còn thúc đẩy hạ tầng số, giúp người tiêu dùng an tâm mua sắm và dễ bị tổn thương dễ dàng tiếp cận công nghệ. (Ảnh: Mai Huyên- Minh Khuyên)

Việc lồng ghép tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW vào các hoạt động thực tiễn của ngành công thương không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, mà còn khuyến khích người tiêu dùng chủ động tham gia bảo vệ quyền lợi của chính mình. Qua đó, từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trở thành động lực quan trọng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, củng cố niềm tin và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững.