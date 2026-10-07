Ngành công thương dồn lực hoàn thành mục tiêu 3 tháng cuối năm

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: PV

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bùi Huy Sơn cho biết, trong 9 tháng qua, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số và cơ bản bám sát kịch bản.

IIP tháng 9 tăng 16,65% so với cùng kỳ và tăng 3,26% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng tăng 12,33%, sát kịch bản 9 tháng (12,28%); tăng tốc qua các quý (quý I 10,5%, quý II 11,2%, quý III 14,8%); công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính, tăng 12,93% (riêng tháng 9 tăng 17,12%).

Điện sản xuất và nhập khẩu 9 tháng đạt 266,58 tỷ kWh, tăng 9,65% so với cùng kỳ, đạt khoảng 76% kế hoạch năm. Tỷ lệ dự phòng công suất nguồn khoảng 26%, cao hơn mục tiêu 21,8%.

Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, không để đứt gãy dù giá dầu thế giới biến động.

Thị trường trong nước tiếp tục là điểm tựa của tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%, nằm trong mục tiêu cả năm và vượt kế hoạch 9 tháng 1,4%.

Cũng theo ông Sơn, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng mạnh 24,5% (riêng tháng 9 tăng 39,1%, đạt mức cao nhất từ đầu năm). Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng tăng 36,7%, trong đó khoảng 90,5% là máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và gia công hàng xuất khẩu.

Thương mại điện tử tiếp tục phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 68%, vượt mục tiêu.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, bước sang quý IV, nền kinh tế nói chung và ngành công thương nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen từ tình hình thế giới và trong nước.

Tăng trưởng công nghiệp chưa đồng đều giữa các địa phương; một số trung tâm công nghiệp lớn vẫn tăng dưới ngưỡng mục tiêu. Vì vậy, việc duy trì tốc độ tăng cao của chế biến, chế tạo trong quý IV có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Công Thương dồn lực tập trung các nhóm giải pháp để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026,

Trước hết là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án công nghiệp lớn, có khả năng tạo ngay sản lượng mới vào vận hành trong năm.

Về an ninh năng lượng đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm; rà soát, cập nhật phương án vận hành hệ thống điện theo các kịch bản phụ tải đỉnh điểm cuối năm, bảo đảm đủ nguyên nhiên liệu cho phát điện.

Đối với hoạt động xuất khẩu tập trung khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, mở rộng các thị trường mới; nâng cao năng lực cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ...