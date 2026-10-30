Ngành Công Thương định hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa hệ thống đào tạo trong giai đoạn mới

Tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo các lĩnh vực đặc thù, gắn kết chặt chẽ giữa nhu cầu của ngành và địa phương

Chiều ngày 29/10/2026, tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2025 - 2026 và đề ra phương hướng năm học 2026 - 2027.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đánh giá cao các ý kiến tham luận, thảo luận tập trung, thẳng thắn của đại diện các ban giám hiệu nhà trường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận, thảo luận tập trung, thẳng thắn của đại diện các ban giám hiệu nhà trường, qua đó phản ánh sát thực những tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở. Đa số các ý kiến đều thống nhất với báo cáo Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực của Bộ Công Thương năm 2026.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy đang được các cơ sở đào tạo tích cực triển khai. Đối với khối đại học, quá trình này diễn ra theo đúng định hướng chung và các kế hoạch đã được phê duyệt, trong khi khối cao đẳng có lộ trình chuyển giao về địa phương hoặc giữ lại theo phương án cụ thể.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy đang được các cơ sở đào tạo tích cực triển khai

Lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh định hướng phát triển lâu dài là tiếp tục phát huy vai trò của các cơ sở đào tạo trong công tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực đặc thù cho ngành. Quá trình chuyển giao đầu mối quản lý về địa phương theo chủ trương chung không làm thay đổi sứ mệnh đào tạo và gắn kết chuyên môn giữa Bộ với các nhà trường, qua đó tiếp tục đảm bảo chất lượng và định hướng phát triển chung của toàn ngành.

Định hướng trọng tâm cho các cơ sở đào tạo trong giai đoạn mới

Từ thực tế đó, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã định hướng các nội dung trọng tâm đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Thứ nhất, qua rà soát cho thấy trước đây ngành chưa từng có một chiến lược đào tạo chung, bài bản và cụ thể về năng lượng, khoáng sản, kỹ thuật, thương mại... Thứ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối phối hợp với các cục chuyên môn như Cục Công nghiệp, Cục Khoáng sản, Cục Điện lực, Cục Năng lượng - Dầu khí… xác định nhu cầu nhân lực thực tế, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bài bản và ký kết hợp tác cụ thể. Dù bàn giao về địa phương, các trường vẫn là "cánh tay nối dài" của Bộ Công Thương, giữ vững mục tiêu đào tạo đặc thù.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối phối hợp với các cục chuyên môn xác định nhu cầu nhân lực thực tế, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bài bản và ký kết hợp tác cụ thể với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Thứ hai,các trường phải tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, lấy nghiên cứu, kết quả và thực tiễn làm thước đo. Các đơn vị cùng địa bàn và ngành nghề cần phối hợp phân bổ hợp lý, tạo thế mạnh riêng thay vì cạnh tranh nội bộ. Các trường cần tận dụng tối đa lợi thế từ hệ thống Thương vụ ở nước ngoài, các vụ thị trường và các ủy ban liên chính phủ để đưa giáo viên đi học tập, kết nối quốc tế, đồng thời lồng ghép nội dung hợp tác đào tạo vào biên bản các cấp.

Thứ ba, các trường cần tiếp tục phát huy mối quan hệ tốt đẹp với doanh nghiệp, mở rộng không gian lắng nghe định hướng và đánh giá từ phía doanh nghiệp.

Thứ tư, các trường cần chủ động phối hợp với Sở Công Thương và Sở Nội vụ các địa phương để tham gia đào tạo các chương trình ngắn hạn về logistics, thương mại, quản lý điện lực..., qua đó tăng cường sự gắn kết và phát huy tối đa thế mạnh tại chỗ.

Thứ năm, về công tác quản lý chung, Thứ trưởng lưu ý ban giám hiệu các trường cần đề cao vai trò người đứng đầu và tinh thần đoàn kết; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, tài chính, thi cử và khảo sát. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ, các cơ sở đào tạo phải tập trung rà soát, xác định vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh tinh giản biên chế. Đối với đề án chuyển giao các trường về địa phương, Bộ đã quy định rõ các điều khoản về việc ổn định công tác tổ chức và lộ trình tự chủ tài chính, làm cơ sở để các địa phương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực, đảm bảo quyền lợi và sự phát triển ổn định cho các cơ sở đào tạo có bề dày lịch sử gắn bó với ngành.

Cuối cùng, Thứ trưởng gợi ý các trường nên duy trì các phong trào chung như hội thi giáo viên giỏi toàn ngành, hội thi sinh viên tài năng hoặc các diễn đàn trao đổi chuyên môn nhằm tăng cường sự kết nối giữa các đơn vị.

Tiếp thu ý kiếm chỉ đạo của Thứ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy khẳng định, Vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn kết với chiến lược chung của ngành

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy khẳng định sẽ cùng các trường nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Vụ Tổ chức cán bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn kết với chiến lược chung của ngành, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối và triển khai rà soát hệ thống vị trí việc làm đối với tất cả các cơ sở đào tạo.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, Hội nghị cũng dành thời gian biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu và tri ân những đóng góp bền bỉ của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức và người lao động tại các cơ sở đào tạo trong suốt chặng đường phát triển của ngành Công Thương.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vũ Quang Hồng công bố quyết định khen thưởng cho các tổ chức và các cá nhân

Thứ trưởng Phan Thị Thắng trao Cờ thi đua của Bộ Công Thương cho Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại

Thứ trưởng Phan Thị Thắng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể các trường thuộc Bộ gồm: Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Sao Đỏ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Trường Cao Đẳng Kinh Tế đối ngoại, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ thực phẩm, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy trao Bằng khen và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Sao Đỏ, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Cao đẳng Thương mại, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương, 357 cá nhân thuộc các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ đã vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam".

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ