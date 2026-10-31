Ngành Công Thương Đà Nẵng tập trung nguồn lực để về đích năm 2026

Ngày 31/10, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp góp phần tăng trưởng hai con số của ngành Công Thương và hướng dẫn tích hợp thông tin giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Hội nghị triển khai các giải pháp góp phần tăng trưởng hai con số của ngành Công Thương Đà Nẵng và hướng dẫn tích hợp thông tin giấy tờ trên ứng dụng VNeID

Chủ động lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thông tin về tình hình và kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong 10 tháng đầu năm 2026, bà Hoàng Thị Hương, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bám sát chủ trương của Trung ương, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; chủ động cụ thể hóa thành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, năng lượng.

Nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách và hoạt động phát triển ngành đã được triển khai đồng bộ. Nổi bật như đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, khu thương mại tự do, khu kinh tế; hoàn thiện quy hoạch ngành tích hợp vào Quy hoạch Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030. Chương trình khuyến công hỗ trợ 29 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với hơn 7,4 tỷ đồng để đổi mới máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ. Công tác xúc tiến thương mại tăng cường kết nối trực tiếp (B2B) giữa doanh nghiệp với thị trường; đấu giá thành công 7 khu vực khoáng sản, giải quyết 30 hồ sơ thủ tục về khai thác, thu hồi khoáng sản.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng và ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng chủ trì thảo luận tại Hội nghị

Đặc biệt, Sở Công Thương đã chủ động lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đã xử lý dứt điểm, đưa vào vận hành và ký hợp đồng cho thuê đất với 71 doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Cẩm Lệ; hoàn thành bàn giao hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hòa Liên cho địa phương quản lý, giải quyết điểm nghẽn về không gian sản xuất. Đồng thời, tập trung rà soát danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, chuẩn bị bổ sung nguồn cung lớn gồm 25,67 triệu m3 đá xây dựng, 9,71 triệu m3 cát và 21,64 triệu m3 đất san lấp nhằm khơi thông nút thắt vật liệu cho các Ban Quản lý dự án.

Bên cạnh đó, Sở tham mưu thành phố tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp năng lượng để tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, xây dựng và vận hành các công trình nguồn điện. Đồng thời, làm việc trực tiếp với các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản để tháo gỡ thủ tục, nguồn nguyên liệu, bảo đảm cung ứng vật liệu cho các công trình và thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp.

Các giải pháp của ngành đã tác động tích cực qua nhiều kênh: Hỗ trợ duy trì, mở rộng năng lực sản xuất; thúc đẩy đổi mới công nghệ; mở rộng thị trường xuất khẩu; kích cầu tiêu dùng; bảo đảm nguồn cung hàng hóa, năng lượng và chuẩn bị không gian phát triển mới. Những kết quả này là sự nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành của ngành cùng sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Các ý kiến tập trung vào việc tiếp cận vốn, mở rộng thị trường, gia hạn mặt bằng, kết nối tiêu thụ nội địa, quy định phòng cháy, chữa cháy và thực hiện định danh điện tử doanh nghiệp.

Hướng đến hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực Công Thương

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đòi hỏi sự quyết tâm và phối hợp đồng bộ. Trong 10 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu của ngành duy trì mức tăng trưởng tích cực: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,12%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 09/10/2026 của UBND thành phố, các chỉ tiêu chính của ngành Công Thương năm 2026 gồm: Công nghiệp - xây dựng tăng 12,24%; bán lẻ hàng hóa tăng 21,96%; kim ngạch xuất khẩu tăng 11%.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành Công Thương tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng; chủ động nắm bắt tình hình để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với công nghiệp, chú trọng hỗ trợ duy trì, mở rộng sản xuất, nâng công suất, ổn định đơn hàng và đẩy nhanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Đối với thương mại và xuất nhập khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do. Đối với năng lượng, theo dõi sát nhu cầu sử dụng điện, phối hợp tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm cung ứng điện ổn định.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng hướng dẫn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, đơn vị của ngành Công Thương cung cấp số liệu thống kê phục vụ biên soạn GRDP quý IV và cả năm 2026

Đại diện Công an TP. Đà Nẵng hướng dẫn các doanh nghiệp kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, rà soát, xác định các doanh nghiệp, dự án có khả năng tạo động lực tăng trưởng trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027 để tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời. Ngoài ra, Sở sẽ chủ động phối hợp với cơ quan Thống kê đôn đốc doanh nghiệp cập nhật đầy đủ số liệu thực hiện và ước tính quý IV, cả năm 2026 theo đúng thời hạn.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo Sở Công Thương và Thống kê Đà Nẵng cho biết sẽ ghi nhận và tổng hợp đầy đủ phục vụ chương trình đối thoại của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng với các doanh nghiệp ngành Công Thương thành phố dự kiến vào ngày 3/11 tới đây.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP. Đà Nẵng đã hướng dẫn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, đơn vị của ngành Công Thương cung cấp số liệu thống kê phục vụ biên soạn GRDP quý IV và cả năm 2026. Đại diện lãnh đạo Thống kê Đà Nẵng đề nghị và mong muốn các doanh nghiệp cung cấp thông tin kê khai về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh chính xác, kịp thời để đảm bảo các công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội chung của thành phố. Bên cạnh đó, Công an thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID.