Ngành Công Thương Đà Nẵng hỗ trợ xã miền núi nâng cao năng lực thương mại số

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quang Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, xã Bến Hiên sở hữu nhiều đặc sản giá trị như ớt A Riêu, đậu đen xanh lòng, loong boong... Tuy nhiên, việc nâng cao giá trị và ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ vẫn là bài toán cần lời giải đồng bộ.

Lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng lĩnh vực thương mại và xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm tại xã Bến Hiên năm 2026.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng trở thành một kênh quan trọng để kết nối sản phẩm với người tiêu dùng, việc trang bị kiến thức và kỹ năng số cho các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân có ý nghĩa thiết thực. Không chỉ giúp mở rộng phương thức bán hàng, các công cụ số còn hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng ngoài địa bàn, thực hiện thanh toán thuận tiện và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, chương trình tập huấn tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: Mô hình bán hàng trực tuyến phổ biến; Thanh toán điện tử và an toàn giao dịch trong thương mại điện tử; Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã, doanh nghiệp; Ứng dụng AI trong công việc hành chính và soạn thảo văn bản hành chính.

Để chương trình tập huấn đạt hiệu quả thiết thực, ông Nguyễn Quang Lâm đề nghị các học viên chủ động trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, các báo cáo viên cần tăng cường hướng dẫn trực tiếp, theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, gắn nội dung tập huấn với các sản phẩm cụ thể của xã Bến Hiên để học viên có thể tiếp cận và thực hành ngay trong quá trình học.

Ông Nguyễn Quang Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đề nghị các báo cáo viên cần tăng cường hướng dẫn trực tiếp, theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” cho các học viên.

Về phía Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Lâm khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ xã Bến Hiên trong quá trình phát triển thị trường, trong đó chú trọng kết nối hạ tầng thương mại, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP và đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương tham gia các chuỗi phân phối, hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài thành phố, qua đó từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Tại chương trình, đại diện các phòng, ban chuyên môn và các thôn trên địa bàn xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã cũng trao đổi, đặt câu hỏi liên quan đến những khó khăn trong quá trình quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương; cách thức đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử, thực hiện thanh toán điện tử an toàn, tiếp cận khách hàng và ứng dụng các công cụ số, AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và công việc hành chính.

Các báo cáo viên đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể từng nội dung, đồng thời trao đổi các phương án phù hợp với điều kiện thực tế của các hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể sản phẩm tại xã Bến Hiên. Qua đó, góp phần giúp các chủ thể sản xuất, kinh doanh tại Bến Hiên nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, mở rộng kênh tiêu thụ và từng bước nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.