Ngành Công Thương Đà Nẵng dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Sáng 31/10, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp góp phần tăng trưởng hai con số của ngành Công Thương và hướng dẫn tích hợp thông tin giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Sự kiện tập trung đánh giá kết quả 10 tháng đầu năm, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/nganh-cong-thuong-da-nang-don-luc-cho-muc-tieu-tang-truong-hai-con-so-479362.media