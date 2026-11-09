Ngành Công Thương chủ động ứng phó đợt mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ

Theo dõi sát diễn biến, rà soát phương án ứng phó

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài vừa ký Công điện số 9449/CĐ-BCT ngày 9/11/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khu vực Trung Bộ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm ngày 11/11/2026, Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, trong đó khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 7/11/2026, trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp và mực nước nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp. Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, triển khai ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời rà soát kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2026, kiểm tra các công trình, khu vực xung yếu để kịp thời khắc phục khiếm khuyết.

Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 8 đến đêm 11/11/2026.

Sở Công Thương 8 tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk được yêu cầu khẩn trương rà soát khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập để có phương án dự trữ, cung ứng lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để thiếu hàng hóa thiết yếu. Lực lượng quản lý thị trường được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là với tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng.

Các sở cũng tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư công trình thủy điện, khai thác khoáng sản đang thi công tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tạm dừng thi công, di dời người lao động, máy móc đến nơi an toàn. Tình hình bất thường tại các hồ chứa thủy điện, đặc biệt là thủy điện nhỏ phải được báo cáo về Bộ Công Thương trước 16 giờ hằng ngày.

Vận hành hồ chứa an toàn, chủ động nguồn nước cho mùa khô

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị điện lực bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng, sẵn sàng khôi phục nhanh hệ thống điện khi có sự cố.

Đáng chú ý, tập đoàn được giao nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án tích nước sớm các hồ chứa thủy điện trong những tháng cuối năm 2026, nhằm bảo đảm nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa khô năm 2027 vì nước ta có thể chịu tác động của El Nino mạnh. Cách tiếp cận này thể hiện rõ công tác điều hành vừa tập trung ứng phó mưa lũ trước mắt, vừa tính đến yêu cầu nguồn nước cho thời gian tới.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia được yêu cầu ưu tiên huy động tối đa các nhà máy thủy điện ở khu vực mưa lớn để tạo thêm dung tích phòng lũ cho hồ chứa, đồng thời huy động hợp lý các nguồn điện khác, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, liên tục.

Với các chủ đập thủy điện, Công điện yêu cầu tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được phê duyệt, không tích nước hoặc điều tiết trái quy trình; khẩn trương kiểm tra an toàn đập, cửa van, hệ thống cảnh báo xả lũ, chủ động thông báo cho chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi xả nước. Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn, chủ đập phải báo cáo ngay Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

Các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản được yêu cầu kiểm tra bãi thải, đập và hồ chứa bùn thải quặng đuôi, nạo vét hồ thải để tránh nguy cơ tràn bùn, vỡ đập, rà soát các sườn đồi dốc quanh công trình để sớm phát hiện nguy cơ sạt lở.

Toàn ngành được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác ứng phó thiên tai, tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu và tổ chức trực ban 24/24 giờ.

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Có thể thấy, việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ từ bảo đảm an toàn hồ đập, cung ứng điện đến dự trữ hàng hóa thiết yếu giúp ngành Công Thương chủ động trước diễn biến mưa lũ, đồng thời chuẩn bị nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt trong mùa khô tới.