Ngành Công Thương chủ động bảo đảm cung ứng điện an toàn trong mọi tình huống

Sáng 17/10, thay mặt Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã xác định rõ, năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đóng vai trò nòng cốt của nền kinh tế, ngành Công Thương gánh vác trọng trách then chốt trong việc cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống gắn với triệt để tiết kiệm điện, năng lượng; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Chủ động điều tiết nguồn điện

Hơn 9 tháng năm 2026, trong điều kiện thị trường thế giới biến động phức tạp, giá dầu thô và nhiều mặt hàng chiến lược tăng cao, nhu cầu sử dụng điện trong nước ghi nhận mức tăng cao nhất từ trước đến nay nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển và thu hút đầu tư. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, ngành Công Thương đã chủ động phối hợp cùng các bộ, ngành và đơn vị liên quan triển khai linh hoạt các giải pháp, cơ chế điều hành. Việc huy động và điều tiết hợp lý các nguồn điện đã giúp hệ thống điện quốc gia luôn bảo đảm cung ứng an toàn, ổn định, phục vụ đầy đủ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân mà không tăng giá. Kết quả này đóng góp trực tiếp vào việc kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2026 ở mức 4,52%, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và tạo đà cho GDP 9 tháng đạt mức tăng trưởng 9,01%.

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung điện ngắn hạn, công tác giải quyết các điểm nghẽn tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực năng lượng cũng ghi nhận những chuyển biến thực chất. Hệ thống cơ sở chính trị và pháp lý đã được tập trung hoàn thiện, tạo hành lang xử lý dứt điểm các vướng mắc tại các dự án điện gió, điện mặt trời. Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án này giúp giải phóng nguồn lực đầu tư xã hội, giảm thiểu lãng phí và bổ sung công suất phát điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, trong điều kiện giá năng lượng biến động, việc đẩy mạnh sản xuất xăng dầu trong nước, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và sử dụng kịp thời các công cụ thuế, phí đã bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định, giữ giá xăng dầu ở mức thấp so với khu vực. Sự chủ động trong điều hành các mặt hàng năng lượng thiết yếu đã giúp nền kinh tế duy trì sức chống chịu tốt trước các cú sốc từ bên ngoài.

Đẩy nhanh tiến độ nguồn và lưới truyền tải, bảo đảm cung ứng điện

Bước sang năm 2027, mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên đòi hỏi nhu cầu năng lượng cho sản xuất kinh doanh và phát triển hạ tầng tiếp tục gia tăng. Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng tiếp tục được đẩy mạnh.

Đối với hạ tầng năng lượng, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia. Ngành Công Thương giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện cũng như hệ thống lưới truyền tải điện. Yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm các công trình, dự án điện lực được đưa vào vận hành đúng quy hoạch và kế hoạch đã phê duyệt, tránh tình trạng chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu năng lượng.

Phát triển đồng bộ nguồn, lưới truyền tải và bảo đảm an ninh năng lượng trong mọi tình huống là mục tiêu then chốt của ngành Công Thương trong giai đoạn tiếp theo.

Việc bảo đảm sự phát triển đồng bộ giữa nguồn điện và lưới điện truyền tải có ý nghĩa then chốt nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giải tỏa công suất từ các nhà máy điện và đáp ứng kịp thời phụ tải tại các cực tăng trưởng kinh tế, các khu công nghiệp tập trung. Đây cũng là tiền đề quan trọng để phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn, các trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ cao theo định hướng đổi mới mô hình phát triển của đất nước.

Cùng với công tác quản lý vận hành và đầu tư hạ tầng, công tác hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực năng lượng tiếp tục được xem là khâu đột phá. Ngành Công Thương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý để hoàn thiện các dự án luật liên quan, trong đó trọng tâm là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý không chỉ tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư, vận hành thị trường điện mà còn tạo môi trường minh bạch để thu hút các nguồn lực xã hội vào phát triển năng lượng.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, ngành Công Thương quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực thực thi, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và các giải pháp đồng bộ trong điều hành cung ứng điện, phát triển hạ tầng truyền tải sẽ là cơ sở vững chắc để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm 2027 phải tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống gắn với triệt để tiết kiệm điện, năng lượng. Đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 70-NQ/TW, xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn, lưới truyền tải điện theo đúng quy hoạch.