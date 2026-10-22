Ngành Công Thương cần tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2026, tạo đà cho năm 2027

Sáng 22/10, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã nghe báo cáo, các bài tham luận và ý kiến trao đổi thẳng thắn, thực chất từ các địa phương, các cơ quan và đơn vị thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Để bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và tạo đà cho năm 2027, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Công Thương tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, quản trị mục tiêu và kịch bản điều hành quý IV. Các Sở Công Thương rà soát kỹ từng chỉ tiêu ngành (IIP, bán lẻ, xuất khẩu, điện thương phẩm); thiết lập cơ chế giám sát theo tuần/tháng đối với các nhóm doanh nghiệp, dự án lớn có khả năng đóng góp ngay dư địa sản lượng từ nay đến cuối năm. Với các chỉ tiêu có nguy cơ khó đạt, phải chủ động tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố phương án, giải pháp bù đắp khả thi, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2027 bám sát năng lực thực tế.

Hai là, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền địa phương đối với các dự án công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và dự án nguồn, lưới điện. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ hướng dẫn trực tiếp, rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục thẩm định; không để tồn đọng hồ sơ quá thời hạn quy định.

Ba là, bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu. Các Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ ngành điện trong việc xây dựng phương án vận hành an toàn hệ thống điện trong mùa bão lũ và cao điểm sản xuất cuối năm; ưu tiên cấp điện ổn định cho các khu, cụm công nghiệp và các dự án sản xuất lớn. Đổi mới công tác quản lý, giám sát chặt chẽ hệ thống phân phối và thương nhân đầu mối, đại lý xăng dầu; chủ động phương án dự trữ, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung cục bộ trong mọi tình huống.

Sáng 22/10, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2026.

Bốn là, phát triển bền vững thị trường trong nước, tăng cường quản lý thị trường và bảo vệ người tiêu dùng. Chủ động phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu, triển khai sớm chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán 2027; đẩy mạnh kết nối cung cầu với hệ thống phân phối lớn; đưa hàng về vùng nông thôn, biên giới, hải đảo. Phát triển thương mại điện tử phải gắn với kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đợt cao điểm trước, trong và sau Tết.

Năm là, tập trung tăng tốc xuất khẩu và nâng chất lượng tăng trưởng. Các địa phương chủ động nắm đơn hàng, nhu cầu nguyên liệu, vận tải và thay đổi chính sách ở thị trường lớn; phối hợp với hệ thống thương vụ, đơn vị thuộc Bộ để cảnh báo sớm, hướng dẫn xuất xứ và ứng phó điều tra phòng vệ thương mại. Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA (CPTPP, EVFTA, RCEP...), khai thác thị trường Halal; nâng cao tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chế biến đối với gạo, thủy sản, nông sản; mở rộng thị trường cho dệt may, da giày, đồ gỗ và các sản phẩm công nghiệp. Xúc tiến thương mại phải gắn với nhà mua hàng, kênh phân phối và hợp đồng cụ thể.

Sáu là, thực chất hóa liên kết vùng bằng các sản phẩm cụ thể. Khẩn trương hình thành các chuỗi liên kết cụ thể giữa các địa phương trong vùng, kết nối vùng nguyên liệu Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ với hệ thống kho lạnh, trung tâm logistics và hạ tầng cảng biển; phát huy vai trò "đầu mối kết nối tiêu thụ - xuất khẩu" của TP. Hồ Chí Minh. Mỗi Sở Công Thương nghiên cứu lựa chọn từ 1 đến 2 dự án, chương trình liên kết trọng điểm để đưa vào Kế hoạch công tác năm 2027.

Bảy là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện chia sẻ, kết nối dữ liệu ngành giữa Bộ Công Thương và các địa phương để phục vụ công tác điều hành đồng bộ.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh, ngay sau hội nghị này, các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của các địa phương để xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở Công Thương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp thu ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng đề nghị các Sở Công Thương cụ thể hóa nội dung kết luận thành kế hoạch của địa phương, báo cáo UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện; thường xuyên trao đổi với các đơn vị thuộc Bộ khi phát sinh vướng mắc.

Sở Công Thương TP. Đồng Nai nhận cờ đăng cai tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Nam năm 2027.

Hội nghị cũng thống nhất TP. Đồng Nai là địa phương sẽ đăng cai Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XIII - năm 2027, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức thực hiện.

Kết thúc Hội nghị, Sở Công Thương TP. Đồng Nai chính thức nhận cờ đăng cai tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Nam năm 2027, tiếp tục nối dài tinh thần gắn kết, hợp tác và phát triển chung của toàn vùng.

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đang bước vào chặng nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Không chỉ nhìn lại kết quả đã đạt được, hội nghị đặt ra yêu cầu nhận diện đúng những khó khăn, xác định rõ trách nhiệm và tìm giải pháp đủ sức tạo chuyển biến trong những tháng cuối năm.