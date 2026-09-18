Ngành Công thương bứt phá giao thương biên mậu bằng 'xanh và số'

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh: Bộ đôi động lực tạo đà bứt phá

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ sang tiêu chuẩn bền vững, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã trở thành kim chỉ nam thúc đẩy ngành công thương bứt phá.

Để phát huy lợi thế cửa ngõ kết nối ASEAN với Trung Quốc và Lào, khu vực miền bắc cần đẩy mạnh liên kết vùng, số hóa thương mại biên giới và phát triển chuỗi logistics xanh.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, tại Hội nghị xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền bắc diễn ra chiều nay tại tỉnh Điện Biên, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) khẳng định, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và giảm phát thải là điều kiện tiên quyết để hàng hóa Việt Nam duy trì vị thế quốc tế.

Ngành Công thương giữ vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, kết nối các địa phương và đối tác quốc tế nhằm thể chế hóa Nghị quyết 57 vào các hành lang kinh tế biên giới. (ẢNH: MAI HUYÊN- THU HẰNG)

Hiện thực hóa định hướng này tại địa phương, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh đang tận dụng tối đa vị trí kết nối Tây Bắc với Bắc Lào và Tây Nam Trung Quốc để nghiên cứu Đề án thành lập Khu thương mại xuyên biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Đây là tiền đề chuyển dịch giao thương truyền thống sang mô hình kinh tế cửa khẩu tích hợp thương mại, logistics, dịch vụ và chế biến.

Đồng thời, hai phái đoàn đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ vướng mắc, bao gồm: phát triển hành lang kinh tế và logistics xanh với hệ thống kho ngoại quan, vận tải đa phương thức; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu qua chứng từ điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực marketing số, thúc đẩy xuất khẩu nông sản qua các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

Những trao đổi giữa các bên đã góp phần mở rộng không gian giao thương, nâng cao giá trị hàng hóa và đưa thương mại biên giới Việt Nam-Lào-Trung Quốc phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Động lực cho kỷ nguyên mới

Hiệu quả từ việc thể chế hóa Nghị quyết 57 bằng các hành động thực tiễn đã được chứng minh qua những con số kỷ lục trong năm 2026.

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt 256,4 tỷ USD (tăng 24,8%); kim ngạch Việt Nam-Lào đạt 2,98 tỷ USD (tăng 32,7% - mức cao nhất từ trước đến nay), mở ra triển vọng sớm đạt mốc 10 tỷ USD theo quyết tâm của hai Chính phủ.

Từ định hướng của Bộ Công thương đến năng lực chủ động tiếp nhận tại các địa phương, những chủ trương lớn đang nhanh chóng kết tinh thành kết quả cụ thể. Sự kết hợp giữa “xanh” và “số” không chỉ là xu hướng, mà đã trở thành động lực then chốt làm đổi thay diện mạo giao thương biên mậu.

Ở khía cạnh số hóa, việc áp dụng đồng bộ chứng từ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và mã QR truy xuất nguồn gốc, cùng mô hình cửa khẩu thông minh, đã giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc hàng hóa mỗi khi vào cao điểm. Nhờ đó, luồng hàng được lưu thông thông suốt, tạo đà cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tự tin vươn ra các sàn thương mại điện tử quốc tế mà không phải qua nhiều tầng nấc trung gian.

Ngành Công thương tiên phong hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chứng từ điện tử và truy xuất nguồn gốc để tối ưu hóa quy trình thông quan biên mậu. (ẢNH: MAI HUYÊN-THU HẰNG)

Song hành cùng nhịp đập số, yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng cũng được hiện thực hóa bài bản dọc các hành lang kinh tế. Bằng việc phát triển vận tải đa phương thức và kết nối hệ thống kho ngoại quan hiện đại, lượng phát thải carbon trong vận chuyển được giảm thiểu đáng kể.

Quan trọng hơn, từng lô nông sản xuất khẩu giờ đây đã được chuẩn hóa đồng bộ, từ mã vùng trồng cho tới bao bì tái chế, sẵn sàng chinh phục ngay cả những thị trường khắt khe nhất.

Những kết quả này là minh chứng khẳng định: Chuyển đổi số giúp tối ưu hóa chi phí và thời gian; Chuyển đổi xanh giúp gia tăng giá trị và đảm bảo tính bền vững.

Với hai mũi nhọn này, ngành Công thương đang hiện thực hóa thắng lợi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đưa kinh tế biên mậu trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.