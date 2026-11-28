Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại, khoa học và công nghệ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và các hệ thống quản trị thông minh đang mở ra nhiều phương thức vận hành hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng giám sát, dự báo, kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất, kinh doanh.

Đối với ngành Công Thương, lĩnh vực có phạm vi hoạt động rộng, gắn với nhiều khâu từ sản xuất công nghiệp, năng lượng đến xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu vào. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị.

Thực tế cho thấy, nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp ngành Công Thương ngày càng được nâng lên. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư đổi mới dây chuyền, thiết bị; đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa, robot công nghiệp, công nghệ điều khiển và các giải pháp quản trị thông minh vào sản xuất. Những chuyển biến này không chỉ góp phần cải thiện quy trình vận hành mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch từ phương thức sản xuất truyền thống sang mô hình sản xuất hiện đại, dựa nhiều hơn vào nền tảng công nghệ và dữ liệu.

Petrolimex đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ông Ngô Minh Tú, Trưởng Ban kỹ thuật công nghệ và an toàn, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn. Trên cơ sở đó, thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng đầu để triển khai xuyên suốt từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên.

Đến thời điểm này, đã xây dựng chiến lược chuyển đổi số và các đề án tự động hóa để tập trung giải quyết ba nhóm bài toán lớn mà Tập đoàn đề ra gồm: Quản trị doanh nghiệp, quản trị hàng hóa và quản trị khách hàng.

Về bài toán công tác quản trị và gia tăng trải nghiệm khách hàng, Petrolimex là đơn vị triển khai tiên phong hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu xuất hóa đơn cho từng lần bán hàng tại cửa hàng xăng dầu theo quy định của nhà nước. Bên cạnh đó, nâng cấp mở rộng hệ sinh thái số của Petrolimex ID, đưa vào ứng dụng di động Mobile App để gia tăng tiện ích cho khách hàng trên ứng dụng; nghiên cứu và hoàn thiện bổ sung các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hình thức thanh toán tại cửa hàng qua POS, QR code...

Về bài toán công tác quản trị hàng hóa, Tập đoàn đã triển khai đưa vào hệ thống quản lý phòng thí nghiệm để đáp ứng yêu cầu số hóa thông tin về quản lý chất lượng hàng hóa tại các kho xăng dầu. Đồng thời, Petrolimex cũng xây dựng đề án tự động hóa toàn bộ các cửa hàng, kho xăng dầu trong hệ thống của Tập đoàn, với khoảng 3.000 cửa hàng và 17 kho xăng dầu, nhằm quản lý hoạt động theo thời gian thực, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong thời gian tới...

Về công tác quản trị doanh nghiệp, tập đoàn đã số hóa toàn bộ các quy trình tài liệu, đưa vào ứng dụng văn phòng số, triển khai thử nghiệm trợ lý ảo; hoàn thành triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống báo cáo thông minh, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cấp lãnh đạo từ Tập đoàn đến các công ty xăng dầu thành viên trong quá trình điều hành. Ngoài ra, triển khai hạ tầng số, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo an toàn thông tin theo đúng tiến độ.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57, Tập đoàn cũng rất quan tâm đến việc xây dựng con người số và văn hóa số. Cụ thể, Tập đoàn đã tổ chức nhiều hội nghị truyền thông, lớp đào tạo, nâng cao nhận thức, khai thác sử dụng AI, các công cụ nền tảng số cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Các chương trình đào tạo đã trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, lãnh đạo trên môi trường số.

Đồng thời, Tập đoàn phối hợp với các đối tác xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, từng bước hình thành đội ngũ nhân sự nòng cốt, có đủ năng lực tham gia và dẫn dắt các chương trình chuyển đổi số của Tập đoàn.

Theo ông Ngô Minh Tú, Petrolimex đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm về chuyển đổi số trên tất cả các trụ cột, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo nền tảng cho quá trình đổi mới phương thức quản trị, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

EVN đã đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data, UAV vào vận hành lưới điện

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN đã cơ bản hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số theo Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và đã trở thành doanh nghiệp số vào đầu năm 2025 với một số kết quả tiêu biểu.

Cụ thể, EVN đã cắt giảm, tối ưu các thủ tục cung cấp dịch vụ cũng như giảm toàn bộ nhân lực thủ công ghi chỉ số điện và thu tiền điện tại nhà, đồng thời, chuyển đổi sang công tơ điện tử để thu thập dữ liệu tự động nhanh chóng. Nhờ đó, trên 99% khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.

Đồng thời, EVN đã đổi mới, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý vận hành hệ thống điện. 100% các trạm biến áp 110/220 kV chuyển sang vận hành không người trực, từng bước chuyển đổi trạm 500 kV; đưa các trung tâm giám sát từ xa lưới điện phân phối, truyền tải vào hoạt động, trong đó đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data, UAV… vào vận hành lưới điện từ 110 kV trở lên.

“Mục tiêu đến năm 2030, EVN là doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực điện lực và hướng tới là thiết lập hệ sinh thái “điện lực thông minh” - ông Đinh Thế Phúc cho hay.

Không chỉ Petrolimex hay EVN, việc ứng dụng các công nghệ số hiện đại đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một phần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị của nhiều doanh nghiệp ngành Công Thương. Trong đó, AI là nhóm công nghệ có mức độ lan tỏa rộng nhất tại các tập đoàn, doanh nghiệp.

Đơn cử, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã thí điểm AI camera tại hiện trường mỏ; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã phát triển dữ liệu khách hàng, nền tảng thương mại số, định hướng AI trong tư vấn nông nghiệp, chẩn đoán sâu bệnh qua hình ảnh, công thức phân bón và phân tích thị trường...

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) xác định AI chuyên ngành, Digital Twin, cloud/HPC là nhóm công nghệ chủ lực trong danh mục 34 sản phẩm công nghệ chiến lược, gắn với khoan, địa chất mỏ, bể trầm tích, nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, nhà máy đạm.

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra mục tiêu đến năm 2030: Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của thế giới; một số lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt trình độ quốc tế. Bên cạnh đó, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%; tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt tối thiểu 50%.

Đối với ngành Công Thương, những mục tiêu này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh và gia tăng hàm lượng giá trị trong sản phẩm. Đây cũng là định hướng để các doanh nghiệp công nghiệp, năng lượng, thương mại chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, quản trị và kinh doanh. Qua đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn lực, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường trong nước và quốc tế.

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tích cực ứng dụng, làm chủ khoa học và công nghệ

Đặc biệt, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có những chuyển dịch mạnh mẽ, việc làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học sẽ góp phần củng cố năng lực tự chủ của doanh nghiệp, nâng cao khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây không chỉ là yêu cầu đối với từng doanh nghiệp mà còn là nền tảng để ngành Công Thương nâng cao sức cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế.

TS. Tô Hoài Nam, Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhận định, trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu mang tính “sống còn” đối với nền kinh tế nói chung và ngành Công Thương nói riêng. Đây chính là “chìa khóa” để tái cấu trúc toàn diện ngành theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Khi khoa học và công nghệ được đẩy mạnh ứng dụng, ngành Công Thương có điều kiện thúc đẩy chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa vào tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao. Đồng thời, chuyển đổi số giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực quản trị, giảm chi phí vận hành và mở rộng thị trường, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

"Quan trọng hơn, phát triển khoa học và công nghệ còn tạo nền tảng để doanh nghiệp công nghiệp, thương mại Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước làm chủ công nghệ lõi, từ đó nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới" - TS. Tô Hoài Nam nhấn mạnh.

Tại Quyết định số 2841/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương giai đoạn 2026-2030 đã xác định các định hướng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ưu tiên phục vụ phát triển ngành Công Thương. Trong đó, nêu rõ: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy thương mại hóa và thị trường công nghệ. Cụ thể, tổ chức khảo sát nhu cầu công nghệ, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ, xây dựng bản đồ và lộ trình đổi mới công nghệ theo ngành, chuỗi giá trị và doanh nghiệp; ưu tiên doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa có cam kết đầu tư.

Đồng thời, mở rộng mô hình hợp tác ba nhà và đồng tài trợ; doanh nghiệp tham gia từ khâu xác định bài toán, thiết kế nhiệm vụ, thử nghiệm, đánh giá đến tiếp nhận kết quả; thỏa thuận trước về quyền sở hữu, quyền sử dụng, chia sẻ lợi ích và nghĩa vụ khai thác, bao gồm quyền đối với dữ liệu, mô hình và trọng số AI, mã nguồn, thiết kế, tài liệu kỹ thuật, giấy phép của bên thứ ba; quyền bảo trì, sửa đổi, nâng cấp sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy thương mại hóa và thị trường công nghệ

Cũng tại Kế hoạch này, Bộ Công Thương cũng định hướng nhiệm vụ: Thúc đẩy sản xuất thông minh, chuyển đổi số và thương mại số. Theo đó, triển khai đầy đủ Quyết định số 2708/QĐ-BCT: Bộ chỉ số sẵn sàng, khung kiến trúc chuyển đổi số công nghiệp, kiến trúc nhà máy thông minh, kiến trúc thương mại số, tiêu chuẫn kỹ thuật, chương trình đào tạo và mạng lưới chuyên gia.

Đáng chú ý, phát triển và ứng dụng nền tảng Make in Viet Nam cho dữ liệu công nghiệp, AI, bản sao số, quản lý năng lượng, MES/MOM, bảo trì dự báo, điều hành chuỗi cung ứng, logistics và truy xuất nguồn gốc; kiểm chứng hiệu quả theo năng suất, chất lượng, thời gian, năng lượng, phát thải và chi phí; phát triển, ứng dụng AI, bản sao số xác định rõ nguồn dữ liệu và quyền sử dụng dữ liệu, bộ dữ liệu huấn luyện - kiểm thử, chỉ số chính xác, độ trễ, chi phí tính toán, cơ chế theo dõi sai lệch, quản lý phiên bản và giám sát của con người trong vận hành.

Từ những định hướng trên có thể thấy, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành Công Thương đang từng bước chuyển từ yêu cầu ứng dụng công nghệ sang chú trọng làm chủ, khai thác và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm không chỉ giúp hoạt động nghiên cứu bám sát nhu cầu thực tiễn của sản xuất, kinh doanh mà còn tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Đặc biệt, khi các nền tảng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu công nghiệp và mô hình nhà máy thông minh được đưa vào triển khai thực chất, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và cải thiện năng lực cạnh tranh. Đây cũng là hướng đi để khoa học, công nghệ thực sự trở thành một phần của năng lực sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo dựng nền tảng tăng trưởng mới cho toàn ngành trong giai đoạn 2026-2030.

Quỳnh Nga - Hồng Thịnh