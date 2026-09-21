Ngành công thương: Bám sát tình hình, tạo đà tăng trưởng theo kịch bản

Lĩnh vực năng lượng được xác định là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng của ngành công thương

Tập trung thực hiện theo kịch bản

Trong xây dựng kịch bản tăng trưởng 2 con số năm 2026 của Sở Công thương, lĩnh vực công nghiệp xác định là động lực tăng trưởng chủ lực của ngành và của nền kinh tế địa phương. Còn lĩnh vực năng lượng được xác định là nền tảng quan trọng, có vai trò đi trước một bước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Trong khi đó, xuất khẩu là lĩnh vực tạo ngoại lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh thông qua đẩy mạnh chuyển dịch từ xuất thô sang xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu…

Theo Sở Công thương, tinh thần điều hành xuyên suốt kịch bản tăng trưởng của ngành là chủ động, linh hoạt, đồng bộ và tạo mặt bằng tăng trưởng mới cho cả giai đoạn 2026 - 2030. Do vậy tập trung chuyển mạnh từ điều hành theo chỉ tiêu đơn lẻ sang điều hành theo kịch bản tổng thể, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa 4 lĩnh vực: công nghiệp - năng lượng - thị trường nội địa - xuất khẩu. Mặt khác, kịch bản được xây dựng cũng linh hoạt theo diễn biến thực tế, có phương án ứng phó và điều chỉnh kịp thời…

Bước vào 4 tháng cuối năm, mới đây kịch bản tăng trưởng 2 con số ngành công thương năm 2026 tiếp tục được ban hành nhằm thay thế kịch bản trước đó, hướng tới tăng tốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể so với năm ngoái: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,07% (trong đó công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 21,9%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 23,87%, còn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm tăng 11,94%… Với kịch bản này, ngành công thương địa phương cho thấy, vai trò then chốt và có ý nghĩa quyết định trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.

Công nghiệp chế biến, chế tạo - lĩnh vực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn ngành

Hướng đến hoàn thành đạt mục tiêu

Qua 8 tháng năm 2026, địa phương ghi nhận chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 17,31%. Cùng thời gian, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 132.755 tỷ đồng (tăng 18,52%), trong khi xuất khẩu hàng hóa đem về khoảng 2.242,2 triệu USD (tăng 4,39%)… Dù phía trước vẫn còn khó khăn, song những tín hiệu tích cực và dự báo lạc quan trong những tháng cuối năm cũng được ngành công thương kỳ vọng thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra.

Về khả năng thực hiện các chỉ tiêu, ông Biện Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở Công thương nhận định, những tháng cuối năm có nhiều dự án công nghiệp chế biến - chế tạo, sản xuất hàng hóa xuất khẩu dự kiến đi vào hoạt động, tăng thêm công suất. Vì vậy, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng và tạo điều kiện để sản lượng điện thương phẩm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, cùng với hệ thống lưới điện vận hành ổn định thì lĩnh vực này sẽ là một trong những trụ cột đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành. Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng hóa cũng có triển vọng tăng trưởng nhờ yếu tố mùa vụ, nhất là với những ngành hàng chủ lực của tỉnh như: thủy sản, nông sản. Đặc biệt nhu cầu thị trường từ nay đến cuối năm được dự báo thuận lợi, bởi đây là giai đoạn chuẩn bị cho các kỳ nghỉ lễ và năm mới 2027 nên thúc đẩy tiêu thụ nội địa lẫn xuất khẩu hàng hóa…

Thị trường nội địa được dự báo diễn biến thuận lợi trong những tháng cuối năm nay

Bám sát diễn biến tình hình cuối năm và triển khai đồng bộ các giải pháp, ngành công thương đang hướng đến hoàn thành đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số như kịch bản đề ra. Dự ước cả năm, ngoài chỉ số sản xuất công nghiệp bảo đảm mức tăng trên 13% thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cũng thực hiện đạt 212.100 tỷ đồng (tăng 23,87%), với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chạm mốc 3.590 triệu USD (tăng 11,94%). Qua đó, phấn đấu đóng góp tối đa vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của toàn tỉnh trong năm 2026.

Nửa cuối năm 2026, ngành công thương cũng kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của hàng loạt dự án trọng điểm (tổng vốn đầu tư hơn 22.290 tỷ đồng) thuộc lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, thương mại - dịch vụ khi đi vào hoạt động, kinh doanh hiệu quả. Riêng lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo có khoảng 14 dự án sẽ tạo giá trị gia tăng cao, dự kiến góp phần đáng kể cho tăng trưởng chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp…