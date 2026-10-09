Ngành Công Thương Bắc Ninh hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy mua sắm trực tuyến

Tham dự chương trình có đại diện các sở, cơ quan thuộc thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12, các ngân hàng thương mại, đại diện chính quyền xã, phường, hiệp hội ngành hàng cùng đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trên địa bàn.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình “Mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và Ngày Chuyển đổi số thành phố Bắc Ninh năm 2026.

Sự kiện được tổ chức nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số toàn diện đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; đồng thời góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thương mại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân tiếp cận các phương thức mua sắm, thanh toán hiện đại.

Chương trình mở đầu với các tiết mục văn nghệ và video tuyên truyền chủ đề “Chuyển đổi số toàn diện trong thương mại điện tử”. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế số. Với thiết bị thông minh, người tiêu dùng có thể tìm kiếm thông tin, lựa chọn sản phẩm, đặt hàng và thanh toán thuận tiện, không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm.

Ông Nguyễn Thế Thi phát biểu.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, việc tham gia môi trường số mở thêm kênh quảng bá, bán hàng, xây dựng thương hiệu và tiếp cận khách hàng. Đây cũng là cơ hội đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương đến thị trường rộng hơn.

Lãnh đạo Sở Công Thương nhấn mạnh, chuyển đổi số cần được bắt đầu từ những hoạt động thiết thực, gắn với nhu cầu và lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Mỗi giao dịch trực tuyến an toàn, mỗi lần thanh toán không dùng tiền mặt góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, từng bước xây dựng công dân số và xã hội số.

Đại biểu tham dự chương trình.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, kết nối với các nền tảng số và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị trường.

Tại chương trình, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thông tin về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số và thương mại điện tử. Đại diện Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Bắc Giang cập nhật tình hình thanh toán không dùng tiền mặt và những chương trình hỗ trợ kích cầu tiêu dùng; bảo mật dữ liệu cá nhân của đơn vị.

Cũng tại sự kiện, đại diện Hợp tác xã Gốm và du lịch Minh Tâm, làng nghề Gốm Phù Lãng, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong bán hàng trực tuyến và sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong sản xuất, kinh doanh. Những trao đổi từ thực tiễn góp phần làm rõ hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số đối với hoạt động thương mại và tiếp cận khách hàng.

Đại biểu tham quan, mua sắm tại các gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ bên lề chương trình sự kiện.

Sau phần chia sẻ, đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức phát động chương trình bằng thao tác chạm tay trên màn hình Led sân khấu.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu và người dân tham quan, mua sắm, trải nghiệm tại các gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó trực tiếp tiếp cận những tiện ích của thương mại điện tử và các phương thức thanh toán số.